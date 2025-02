Bosnianski Srbi po odsúdení Dodika zakázali pôsobnosť polície a súdov

Sarajevo 28. februára (TASR) - Poslanci parlamentu Republiky Srbskej (RS) vo štvrtok neskoro večer schválili zákon, ktorý území tejto entity zakazuje pôsobnosť štátnych inštitúcií vrátane polície a justičných orgánov Bosny a Hercegoviny (BaH). Urobili tak iba deň po tom, čo prezidenta RS Milorada Dodika poslal sarajevský súd na rok do väzenia. Štvrtkové hlasovanie bojkotovala väčšina opozičných zákonodarcov, informovali miestne médiá, ktoré citovala agentúra DPA.



BaH je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí ešte Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995.



Nový zákon, ktorého cieľom je obmedziť moc centrálnej vlády Bosny v RS, presadila vládna väčšina so 49 hlasmi poslancov. Traja zákonodarcovia v 83-člennom zbore hlasovali proti. Opoziční poslanci, ktorých Dodik označil za zradcov, iniciatívu podporiť odmietli.



Odborníci argumentujú, že legislatíva je v rozpore s ústavou a mohla by Bosnu uvrhnúť do vážnej politickej krízy. Nové opatrenia sú zamerané na súd v Sarajeve, ktorý Dodika odsúdil na ročné väzenie a udelil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta, ako aj na ústrednú políciu (SIPA) a najvyššiu súdnu radu, ktorá je poverená menovaním sudcov a prokurátorov v tejto balkánskej krajine. Verdikt voči Dodikovi zatiaľ nie je právoplatný.



Okrem toho parlament RS pozmenil trestný zákonník, aby po nadobudnutí účinnosti novelizovaného zákona boli bosnianskosrbskí zamestnanci v zakázaných inštitúciách, ktorí odmietnu odísť, potrestaní až päťročným väzením.



Hoci boli zákon aj novela prijaté, hrozí, že skončia na ústavnom súde RS. Experti podľa DPA zdôrazňujú, že parlament Republiky Srbskej nemá zákonnú právomoc schvaľovať prijímať zákony, ktoré by porušovali ústavný poriadok federálneho štátu.



Dodik, označovaný za krajne pravicového nacionalistu, ktorý je úzko spojený s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vedením susedného Srbska, sa dlhodobo zasadzuje za odtrhnutie RS od Bosny. Kremeľ stredajší verdikt voči nemu odsúdil a označil ho za politické rozhodnutie.