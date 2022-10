Bosnianski Srbi protestovali proti volebnému víťazstvu Milorada Dodika

Banja Luka 10. októbra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu večer do ulíc metropoly bosnianskej Republiky srbskej (RS) Banja Luka, aby protestovali proti víťazstvu tamojšieho lídra Milorada Dodika v nedávnych voľbách a požadovali jeho odstúpenie. Podľa demonštrantov Dodik zvíťazil len vďaka volebným podvodom.



Informovala o tom v pondelok agentúra HINA, podľa ktorej išlo už o druhý takýto protest v Banji Luke v priebehu niekoľkých dní.



Milorad Dodik – v súčasnosti srbský člen tzv. trojčlenného predsedníctva, teda kolektívnej hlavy štátu a najvyššieho orgánu Bosny a Hercegoviny – zastával v rokoch 2010–18 aj post prezidenta jednej z bosnianskych entít, Republiky srbskej.



V bosnianskych všeobecných voľbách z 2. októbra, v ktorých sa volili členovia všetkých úrovní štátnych orgánov, Dodik opäť kandidoval aj za prezidenta RS.



Oficiálne výsledky volieb ešte zverejnené neboli, avšak Dodik sa už vyhlásil za víťaza. Prvé výsledky po uzavretí volebných miestností pritom signalizovali víťazstvo opozičnej kandidátky Jeleny Trivičovej.



Stúpenci opozície sú presvedčení, že v skutočnosti získala viac hlasov Trivičová a že Dodik výsledky volieb sfalšoval, a tvrdia, že majú na to aj dôkazy.



Rátanie hlasov ešte nebolo ukončené, ale podľa súčasného stavu Dodik údajne vedie nad Trivičovou o približne 28.000. Podľa opozície jej však bolo "ukradnutých" okolo 65.000 hlasov. Podala preto sťažnosť na štátnu volebnú komisiu, v ktorej žiada opakovanie volieb prezidenta Republiky srbskej.



Opozičné strany sú odhodlané pokračovať v protestoch, pokým sa nepreukáže, že voľby boli sfalšované a pokým Dodik neodíde do politického dôchodku. Samotný Milorad Dodik obvinenia z volebných podvodov odmieta a tvrdí, že za neho hlasovala väčšina bosnianskosrbských voličov.



Volebná komisia zatiaľ nariadila čiastočné prepočítanie hlasov zo zhruba tisícky volebných miestností. Opozícia však žiada prerátane všetkých hlasov, ako aj začatie vyšetrovania podozrení z volebných podvodov.



Ruskom podporovaný Dodik, na ktorého západné krajiny uvalili sankcie pre snahy o oddelenie Republiky srbskej od Bosny, je už roky prakticky neobmedzeným vládcom tejto bosnianskej entity, vysvetľuje agentúra AP. V posledných štyroch rokoch bola prezidentkou RS členka Dodikovej strany Željka Cvijanovičová.