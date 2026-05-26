Bosnianski Srbi žiadajú od OSN oslabenie úradu vysokého predstaviteľa
Autor TASR
Sarajevo 26. mája (TASR) - Vedenie bosnianskej Republiky srbskej (RS) v utorok požiadalo Organizáciu Spojených národov (OSN), aby zrušila post vysokého predstaviteľa v Bosne a Hercegovine (BaH) alebo aspoň obmedzila jeho právomoci, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Mandát vysokého predstaviteľa, zodpovedného za dohľad nad plnením Daytonskej mierovej dohody z roku 1995, ktorá ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine, nie je časovo obmedzený. Posledný vyslanec Christian Schmidt však po piatich rokoch vo funkcii začiatkom mája odstúpil. Podľa medializovaných správ odišiel aj pod tlakom Bieleho domu a po rokoch napätia so srbskými lídrami v BaH.
Očakáva sa, že Schmidtovho nástupcu vymenuje medzinárodný výbor v júni. Bosniansko-srbskí zákonodarcovia však už naznačili, že budú proti akémukoľvek kandidátovi, ak by právomoci tohto úradu zostali nezmenené.
Vyhlásenie adresované Bezpečnostnej rade OSN varuje pred zachovaním širokých právomocí Úradu vysokého predstaviteľa vrátane právomoci zavádzať alebo meniť zákony a zasahovať do politickej situácie, ak nie je dodržaná Daytonská dohoda.
Schmidtov mandát poznačili konflikty a napätie, predovšetkým so srbskou časťou BaH. Spory s lídrami RS viedli aj k tomu, že Milorad Dodik bol zbavený funkcie prezidenta RS za nerešpektovanie rozhodnutí vyslanca OSN.
Aj keď Dodik už nie je vo funkcii, zostáva de facto lídrom entity a snaží sa posilňovať vzťahy s administratívou amerického prezidenta Donald Trump prostredníctvom intenzívneho lobingu.
Spojené štáty v roku 2017 uvalili na Dodika sankcie pre jeho separatistickú politiku. Tieto reštrikcie však boli v roku 2025 bez vysvetlenia zrušené.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Oba štátne subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 až 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.
