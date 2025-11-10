< sekcia Zahraničie
Bosnianskochorvátskeho vojnového zločinca Stojiča predčasne prepustili
Autor TASR
Haag 10. novembra (TASR) - Mechanizmus OSN pre medzinárodné tribunály (IRMCT) v holandskom Haagu v pondelok predčasne prepustil bývalého bosnianskochorvátskeho ministra obrany Bruna Stojiča. Bol odsúdený za vojnové zločiny vrátane vrážd a deportácií Moslimov začiatkom 90. rokov 20. storočia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
IRMCT nariadil prepustiť Stojiča z väzenia v Rakúsku a jeho návrat do Chorvátska. „Závažnosť Stojičových zločinov je vysoká a zaváži proti umožneniu predčasného prepustenia. Existuje však niekoľko pozitívnych faktorov, ktoré hovoria v prospech predčasného prepustenia,“ vyhlásila sudkyňa Graciela Gattiová. Odvolala sa na „prijatie osobnej zodpovednosti za zločiny“, „vyjadrenie ľútosti nad dôsledkami“ svojho konania, „veľmi dobré správanie vo väzení“ a „dobrý prospekt úspešnej reintegrácie“.
Stojiča v roku 2013 odsúdili na 20 rokov spolu s bosniaskochorvátskym premiérom Jadrankom Prličom a štyrmi ďalšími ľuďmi. Stojič sa vzdal Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v apríli 2004 a prepustiť ho mali v septembri 2027.
Sudca Jean-Claude Antonetti pri pojednávaní v roku 2013 uviedol, že Stojič a ostatní obžalovaní sa pokúšali o začlenenie Bosny a Hercegoviny k Chorvátsku. Využiť na to chceli „úpravu etnického zloženia“ na územiach obývanými bosnianskymi Chorvátmi.
To podľa Antonettiho malo byť dosiahnuté silou, zastrašovaním a terorom prostredníctvom „masových zadržiavaní bosnianských Moslimov, ktorí boli následne zavraždení, zbití, sexuálne napadnutí, okradnutí o majetok alebo inak zneužití“.
Vojna v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995 si vyžiadala približne 200.000 mŕtvych a proti sebe postavila bosnianskych Moslimov a bosnianskych Srbov. Istý čas však proti sebe bojovali aj bosnianski Moslimovia a bosnianski Chorváti.
Chorváti v auguste 1993 založili na území Bosny a Hercegoviny „štát“ Herceg-Bosna s vlastnou armádou a vládou.
