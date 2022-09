Bosnianskosrbského vojnového zločinca Brdjanina predčasne prepustili

Sarajevo 6. septembra (TASR) - Medzinárodný zostatkový mechanizmus pre trestné tribunály (IRMCT) v Haagu predčasne prepustil z väzenia Radoslava Brdjanina, bývalého bosnianskosrbského vodcu Srbskej autonómnej oblasti Bosnianska Krajina, ktorý si odpykával 30-ročný trest odňatia slobody za zločiny proti ľudskosti.



V rozhodnutí IRMCT, ktoré bolo zverejnené po Brdjaninovom presune do Bosny a Hercegoviny, sa uvádza, že v roku 2019 si už odpykal dve tretiny svojho trestu a existujú "závažné humanitárne dôvody" na jeho predčasné prepustenie, informoval v pondelok spravodajský webový portál BalkanInsight.com.



Predsedníčka IRMCT, sudkyňa Graciela Gattiová Santanová, v danom rozhodnutí uviedla, že Brdjanin podal žiadosť o predčasné prepustenie v auguste tohto roku. Dodala, že od detenčnej jednotky OSN v Holandsku, kde bol zadržiavaný, dostala informácie o jeho "nedávno a závažne zhoršenom zdravotnom stave".



IRMCT bol zriadený v roku 2010 Bezpečnostnou radou OSN.



Brdjanina (74) pred rokom previezli z väzenia v Dánsku do zmieneného detenčného zariadenia OSN v Holandsku. Predchádzajúcu žiadosť o predčasné prepustenie mu v roku 2020 zamietli z dôvodu závažnosti jeho trestných činov, ako aj preto, že "nepreukázal svoju dostatočnú nápravu".



Počas bosnianskej vojny (1992-1995) bol Brdjanin politickým vodcom krátkodobej Srbskej autonómnej oblasti Bosnianska Krajina, ktorú založili bosnianskosrbskí povstalci na severozápade Bosny a Hercegoviny. Sily mierovej misie SFOR (Stabilisation Force) ho zatkli v júli 1999 a prepravili do Haagu.



Brdjanin bol v roku 2007 odsúdený Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) na 30 rokov odňatia slobody za zločiny spáchané na nesrbskom obyvateľstve v danej oblasti vrátane genocídy, prenasledovania, mučenia a deportácií.