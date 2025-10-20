< sekcia Zahraničie
Bosnianskosrbskí poslanci zrušili sporné zákony
Autor TASR
Sarajevo 20. októbra (TASR) - Po niekoľkých mesiacoch vzdorovania Milorad Dodik nakoniec pripustil, že už nie je prezidentom bosnianskej Republiky srbskej (RS), a upustil od priamych pokusov narušiť ústavný poriadok Bosny a Hercegoviny, napísala v pondelok chorvátska agentúra HINA, ktorá uvádza, že táto zmena môže odrážať nový prístup americkej diplomacie pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Bosnianskosrbský parlament v sobotu vymenoval dlhoročnú Dodikovu poradkyňu a blízku spolupracovníčku Anu Trišičovú Babičovú za úradujúcu hlavu štátu až do volieb, ktoré sa uskutočnia 23. novembra. K jej vymenovaniu došlo po jednodňovej rozprave, pripomína TASR.
Na tej istej schôdzi poslanci anulovali šesť zákonov prijatých v decembri minulého roka, ktoré v podstate požadovali implementáciu odštiepenia RS od Federácie Bosny a Hercegoviny (FBaH) vrátane hrozieb použitia sily.
Tieto zákony už predtým odmietol bosniansky ústavný súd a nikdy neboli uvedené do praxe. Rozhodnutie vymenovať Trišičovú Babičovú do prezidentskej funkcie prijala tá istá väčšina kontrolovaná Dodikom, ktorá predtým prijala a následne zrušila spomenutú spornú legislatívu, píše HINA.
Opozičné strany, ktoré hlasovanie bojkotovali, situáciu opísali za „kompletne schizofrenickú“. Tí, čo predtým zakázali prácu štátnych justičných a policajných inštitúcií v RS a hrozili väzením každému, kto neuposlúchne, teraz anulujú tieto rozhodnutia s tým, že „situácia sa zmenila“, podotkla bosnianskosrbská opozícia.
Podľa lídra Srbskej demokratickej strany (SDS) Nedeljka Glamočaka to vyústilo do „Dodikovej kapitulácie“.
Samotný Dodik sa na schôdzi nezúčastnil. Washington v reakcii tento vývoj privítal ako príspevok k stabilite Bosny, píše HINA.
Od Trumpovho zvolenia sa USA menej angažujú v Bosne a Hercegovine, hoci Daytonská mierová dohoda, ktorá ukončila vojnu a ustanovila ústavnú štruktúru krajiny, bola iniciatívou vedenou USA. Za prezidenta Bidena sa USA snažili čeliť Dodikovej odštiepeneckej politike prostredníctvom sankcií voči mnohým jeho spolupracovníkom, ale súčasné ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Marca Rubia sa obmedzilo na vyhlásenia podporujúce suverenitu a stabilitu Bosny a Hercegoviny bez ďalších opatrení.
Dodik vynaložil stovky tisíc eur na lobovanie vo Washingtone za priaznivejší postoj USA, píše HINA. Náznaky, že toto úsilie sa môže vyplácať, sa objavili koncom minulého týždňa, keď americké ministerstvo financií potvrdilo, že štyria jeho nižšie postavení spolupracovníci boli vyradení zo sankčného zoznamu USA. Bosnianske médiá špekulujú, že by to mohlo byť súčasťou širšej dohody, v rámci ktorej Dodik súhlasil s odstúpením z funkcie prezidenta RS, zrušením sporných zákonov a prejavením ochoty spolupracovať výmenou za miernejší prístup USA.
Pre Dodikových koaličných partnerov je však najdôležitejším faktom to, že bol nútený ustúpiť, konštatuje HINA. Sociálnodemokratická strana (SDP) napríklad označila najnovšie rozhodnutia parlamentu RS za „historickú udalosť, ktorá znamená kapituláciu Milorada Dodika a jeho odštiepeneckej, proruskej politiky“, a dodala, že Bosna a Hercegovina a jej inštitúcie vyhrali ďalšiu kľúčovú bitku a dokázali, že nikto nie je nad štátom.
