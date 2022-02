Bosnianskosrbský parlament schválil vytvorenie justičných orgánov

Banja Luka 10. februára (TASR) - Parlament bosnianskej Republiky srbskej schválil vo štvrtok zákon, ktorý má umožniť vznik vlastných justičných orgánov, nezávislých od ústredných inštitúcií Bosny a Hercegoviny.



Očakáva sa, že vysoký predstaviteľ OSN v Bosne a Hercegovine Christian Schmidt by mohol vyhlásiť legislatívu za neplatnú.



Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej je vytvorenie samostatných súdnych orgánov súčasťou plánu politického lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika na odtrhnutie Republiky srbskej od Bosny a Hercegoviny.



Poslanci zákonodarného zboru v Banja Luke schválili vo štvrtok návrh, na základe ktorého majú v tejto bosnianskosrbskej enkláve vzniknúť samostatné justičné orgány: súdna rada a rada prokurátorov.



Republika srbská by sa po vzniku týchto orgánov mala stiahnuť z príslušných centrálnych súdnych inštitúcií bosnianskej federácie.



V ďalšej fáze je Dodikovým zámerom to, aby si bosnianski Srbi vytvorili aj vlastné ozbrojené a policajné sily a daňovú správu.



Podľa DPA sú tieto plány v rozpore s Daytonskou mierovou dohodou, ktorá v roku 1995 ukončila krvavú vojnu v Bosne a ktorá dodnes zaisťuje krehký mier v tejto etnicky rozdelenej balkánskej krajine.



Vysoký predstaviteľ OSN v Bosne a Hercegovine Christian Schmidt pred štvrtkovým hlasovaním parlamentu RS varoval, že vytvorenie samostatných orgánov súdneho dohľadu je v rozpore s platnými zákonmi Bosny a Hercegoviny.



Predstavitelia centrálnej vlády v Sarajeve preto očakávajú, že Schmidt využije svoje právomoci a - po konzultáciách s krajinami garantujúcimi mierový proces v Bosne - vyhlási predmetný zákon za neplatný, píše agentúra DPA.



Spojené štáty začiatkom januára uvalili na Milorada Dodika sankcie. Obvinili ho z destabilizácie Bosny a Hercegoviny a jej inštitúcií, ako aj z korupcie a rozdeľovania spoločnosti na báze nacionalizmu.