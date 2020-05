Minister Bosny nepustil do krajiny ruských vojenských zdravotníkov

Sarajevo 2. mája (TASR) - Minister bezpečnosti Bosny a Hercegoviny (BaH) Fahrudin Radončič nedovolil ruským vojenským špecialistom vstúpiť na územie krajiny, kam boli pozvaní, aby urobili dezinfekciu v meste Mostar. Podľa agentúry TASS o tom informovala tlačová služba bosnianskeho ministerstva.



O misii ruských odborníkov v Mostare bolo bosnianske ministerstvo bezpečnosti informované bosnianskym rezortom diplomacie v piatok, keď mu dalo na vedomie nótu zaslanú ruským veľvyslanectvom. Nóta obsahovala požiadavku, aby bol ruskej misii umožnený vstup na bosnianske územie.



Minister bezpečnosti BaH však ruskému sanitárnemu konvoju nedal povolenie na prekročenie hranice so Srbskom.



Ruský tím pozostával z 24 zdravotníkov a piatich špecialistov na dezinfekciu. Ich misia v Mostare sa mala uskutočniť na základe žiadosti predsedu Chorvátskeho demokratického spoločenstva BaH (HDZ BiH) Dragana Čoviča.



Ruské ministerstvo obrany ešte predtým vydalo vyhlásenie, v ktorom informovalo, že časť ruských vojenských expertov pomáhajúcich v boji proti epidémii koronavírusu v Srbsku, bude presunutá do Bosny a Hercegoviny, a to na základe žiadosti tamojších úradov.



Tím ruských expertov pôsobil v BaH aj od 9. do 23. apríla, pričom pracovali v Republike srbskej, ktorá je jedným zo subjektov BaH, kde v 11 mestách republiky dezinfikovali 28 objektov.