Bosnu a Hercegovinu zasiahlo silné zemetrasenie; hlásia jednu obeť

Sarajevo 23. apríla (TASR) - Bosnu a Hercogovinu zasiahlo v noci na sobotu silné zemetrasenie s magnitúdou 5,7, oznámilo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC). V dôsledku zemetrasenia zahynula mladá žena a niekoľko ľudí utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke piatich kilometrov a bolo vzdialené asi 45 kilometrov od mesta Mostar ležiacom na juhu krajiny a 16 kilometrov od mestečka Stolac. Podľa EMSC zasiahlo zemetrasenie túto oblasť o 23.07 h miestneho času.



Reuters nepíše o žiadnych škodách ani obetiach. Na oficiálnom webe EMSC však vyjadrilo znepokojenie množstvo miestnych obyvateľov, ktorí otrasy cítili. Podľa očitých svedkov bolo zemetrasenie dlhé a silné. Mnohí na webe EMSC tiež uverejnili fotografie, na ktorých možno vidieť popraskané steny budov.



Agentúra AFP neskôr informovala, že 28-ročná žena, ktorá utrpela zranenia po tom, ako na jej dom v mestečku Stolac spadol balvan, zomrela po prevoze do nemocnice. Niekoľko ďalších ľudí utrpelo ľahké zranenia, medzi nimi aj rodinní príslušníci ženy, ktorá sa stala obeťou zemetrasenia.



Škody v dôsledku zemetrasenia hlásili napríklad z mesta Mostar, odkiaľ boli zverejnené fotografie popraskaných fasád budov a tehiel popadaných na ulici, píše spravodajský portál The Dubrovnik Times. Jeden zo svedkov na webe EMSC uviedol, že v dôsledku zemetrasenia sa prerušili tiež v niektorých oblastiach Mostaru dodávky elektrickej energie.



Otrasy bolo cítiť okrem Bosny a Hercegoviny aj vo všetkých oblastiach južného Chorvátska, ako i v Albánsku, Čiernej Hore, Srbsku a Taliansku. Správy o tom, že ľudia cítili slabé otrasy, sa objavili dokonca aj na juhu Rakúska a v Slovinsku, píše The Dubrovnik Times.



EMSC varovalo, že v nasledujúcich hodinách a dňoch môže byť cítiť ešte dotrasy, píše agentúra AFP. Tá zároveň uvádza, že na Balkáne sa zemetrasenia vyskytujú pomerne často.



Koncom roka 2020 zasiahlo napríklad Chorvátsko zemetrasenie s magnitúdou 6,4, pri ktorom zahynulo sedem ľudí a boli zničené stovky budov. V novembri 2019 zasiahlo zemetrasenie s rovnakou magnitúdou aj Albánsko. Pri tomto zemetrasení zahynulo podľa AFP vyše 50 ľudí a tisíce ich ostali bez domova.