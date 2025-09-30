< sekcia Zahraničie
Bosporský prieplav uzavreli pre poruchu lode plaviacej sa do Ruska
Loď Arda s dĺžkou 98 metrov vyrazila z tureckého mesta Bandirma a smerovala do Ruska, pri prechode Bosporskou úžinou jej však zlyhal motor.
Autor TASR
Istanbul 30. septembra (TASR) - Bosporský prieplav v oboch smeroch v utorok nakrátko zatvorili po tom, čo ho zablokovala loď s poruchou motora plaviaca sa do Ruska. Plavidlo s pomocou remorkérov následne úspešne zakotvilo v Büyükdere v provincii Istanbul na európskom brehu prieplavu, uviedlo turecké ministerstvo dopravy. TASR o tom informuje podľa správy denníka Türkiye Today.
