Bossa mafie 'Ndrangheta na úteku chytili v Lisabone

Rím 30. marca (TASR) - Bossa talianskej mafie 'Ndrangheta na úteku, ktorý je spájaný s vraždami v nemeckom meste Duisburg, zatkli v portugalskej metropole Lisabon. V utorok to oznámila polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Muž zmizol v júni 2019 krátko pred tým, ako mal čeliť konečnému rozsudku talianskeho odvolacieho súdu - doživotnému väzeniu.



Bol na zozname najhľadanejších osôb na úteku, ktorý vypracovalo talianske ministerstvo vnútra.



Zločinecká organizácia 'Ndrangheta pochádza z regiónu Kalábria, ktorý tvorí špičku talianskej mapy v tvare čižmy. Je to najmocnejšia mafia v krajine a pokladajú ju za hlavnú zločineckú organizáciu pašujúcu kokaín v Európe.



Bossa zatkli v Lisabone v pondelok, dodala polícia.



Hľadaný muž sa nachádzal v nemocnici, kde ho liečili na nákazu koronavírusom, uviedli miestne portugalské médiá.



Jeho verdikt sa týka desaťročia trvajúcej vojny medzi dvoma klanmi 'Ndranghety - medzi rodinami Pelle-Vottari a Strangio-Nirta.



V rokoch 2006 a 2007 zomreli v konflikte medzi týmito klanmi desiatky ľudí, vrátane krvavého masakru v reštaurácii v Duisburgu v auguste 2007, ktorý šokoval Nemecko.



Podľa talianskej tlačovej agentúry Ansa muž na úteku patrí do klanu Pelle-Vottari. Počas streľby v júli 2006 ho ranili do chrbtice. Odvtedy bol pripútaný na invalidný vozík.



Odplata nasledovala okolo Vianoc v roku 2006, keď bola zavraždená manželka bossa klanu Strangio-Nirta. Práve za tento zločin bol odsúdený spomínaný muž.



Podľa agentúry Ansa bol tento muž už vo väzení približne deväť rokov so začiatkom výkonu trestu v roku 2008. Súd ho však v roku 2017 prepustil do domáceho väzenia v Miláne, kde mal zostať dovtedy, kým nebude potvrdený konečný verdikt. Muž však odtiaľ ušiel.