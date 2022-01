Botticelliho obraz vydražili za 45 miliónov dolárov

Novinári v bezpečnej vzdialenosti pred obrazom Zrodenie Venuše od talianskeho renesančného maliara Sandra Botticelliho. Foto: TASR/AP

New York 28. januára (TASR) - Vzácny obraz od talianskeho renesančného majstra Sandra Botticelliho, na ktorom je zobrazený Ježiš Kristus, vydražili vo štvrtok v New Yorku za vyše 45 miliónov dolárov.Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na aukčný dom Sotheby's.Zatiaľ čo väčšinu Botticelliho diel akoaleboje možné vidieť v galérii Uffizi vo Florencii (Galleria degli Uffizi), obrazy tohto umelca kolujúce v súkromných zbierkach sú oveľa vzácnejšie.Dražba, realizovaná prostredníctvom telefónneho spojenia, trvala len sedem minút. Víťaz aukcie, ktorého identitu nezverejnili, zaplatil za predmetný obraz s názvomcelkovo 39,3 milióna dolárov plus poplatky a provízie.Konečná suma prevýšila odhadovanú čiastku, ktorú aukčný dom stanovil na 40 miliónov dolárov.Podľa expertov na výtvarné umenie daná maľba pochádza zo začiatku 16. storočia, zo záveru Botticelliho života (1445 – 1510). Vydražený obraz pred vystavením v New Yorku absolvoval svetové turné.Botticellihosa vlani predal za 92,2 milióna dolárov.