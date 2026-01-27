< sekcia Zahraničie
Bovina údajne odvolali z funkcie veliteľa americkej pohraničnej stráže
Bovino sa údajne vráti na svoju predošlú pozíciu v Kalifornii a podľa očakávaní pôjde čoskoro do dôchodku.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Veliteľa americkej pohraničnej stráže Gregoryho Bovina odvolali z funkcie, informoval o tom v pondelok časopis The Atlantic s odvolaním na predstaviteľa ministerstva vnútornej bezpečnosti a ďalšie dva zdroje oboznámené so situáciou. Bovino sa údajne vráti na svoju predošlú pozíciu v Kalifornii a podľa očakávaní pôjde čoskoro do dôchodku. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA však správy o odvolaní Bovina popiera. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA a časopisu The Atlantic.
Okrem Bovina z Minneapolisu, kde v uplynulej dobe prebiehajú protiimigračné zásahy amerického Imigračného a colného úradu (ICE), odídu podľa amerických médií v najbližších dňoch aj ďalší jeho agenti.
Primátor Minneapolisu Jacob Frey v noci na utorok na sociálnej sieti X po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom potvrdil, že niektorí federálni agenti opustia oblasť už v utorok.
Hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti USA Tricia McLaughlinová na sieti X poprela správy o odvolaní Bovina z funkcie. Bovino je podľa nej „kľúčovou súčasťou prezidentovho tímu a skvelým Američanom“.
The Atlantic konštatuje, že Bovino bol uplynulé mesiace verejnou tvárou zásahu proti nelegálnym migrantov v mestách spravovaných demokratmi. Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová a ďalší predstavitelia Trumpovej administratívy mu udelili titul „veliteľ“ a vyslali ho spolu s jeho pohraničnými agentami do Chicaga, Charlotte, New Orleans a následne do Minneapolisu. Bovino pritom cestoval s vlastným filmovým štábom a podľa časopisu sa stal populárnym na sociálnych sieťach v kruhoch Trumpovho neformálneho hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).
V Minneapolise Bovino na každodenných tlačových konferenciách obhajoval postupy agentov pri protiimigračných zásahoch, ktoré vyvolali protesty.
Informácie o údajnom odvolaní Bovina sa objavili dva dni po tom, čo agenti ICE v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však podľa Reuters vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. Predtým sa snažil pomôcť žene, ktorú agenti zhodili na zem.
Bovino na tlačovej konferencii po zmienenej streľbe zopakoval vyhlásenia ministerstva vnútornej bezpečnosti, podľa ktorých agenti počas operácie v rámci zákrokov vlády prezidenta Trumpa proti imigrácii vystrelili „obranné výstrely“, keď sa k nim priblížil muž so zbraňou. Ten podľa vyhlásenia kládol „násilný odpor“ proti svojho odzbrojeniu. Bovino opakovane tvrdil, že obeťami sú pohraniční agenti, nie Pretti.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok na otázku, či Bovino zostane v Minnesote, neposkytla jasnú odpoveď. Bovina označila za „skvelého profesionála,“ ktorý bude naďalej viesť príslušníkov pohraničnej stráže v USA.
Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.
Trump po zabití Prettiho vyslal do Minnesoty Toma Homana, ktorý je v jeho administratíve zodpovedný za ochranu hraníc.
The Atlantic s odvolaním na dva zdroje taktiež informoval, že aj ministerke Noemovej a jej poradcovi Coreymu Lewandowskemu hrozí, že prídu o funkciu.
