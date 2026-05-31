Bovino prišiel podporiť protest do Portugalska
Autor TASR
Porto 31. mája (TASR) - Približne 500 politikov, aktivistov a influencerov, ktorí sa zasadzujú za masovú deportáciu imigrantov a ich potomkov, sa v sobotu stretlo v Portugalsku na konferencii Remigartion summit 2026. Konala sa v pobrežnom meste Figueira da Foz južne od Porta, píše TASR podľa webu Politico.
Reportéri akreditovaní na podujatie neboli vpustení a mohli ostať iba na parkovisku. O remigrácii hovoria najmä zástupcovia španielskej strany Vox a nemeckej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Ostatné popredné európske krajne pravicové strany, najmä francúzske Národné zhromaždenie, ju odmietajú ako príliš extrémnu. Použitie tohto termínu americkým prezidentom Donaldom Trumpom posilnilo dlhoročných zástancov tejto politiky v Európe.
„Keď toto slovo uzná prezident veľmoci... už nemožno povedať, že je marginálne,“ povedal na konferencii Jean-Yves Le Gallou, bývalý europoslanec z čias Jeana-Marieho Le Pena.
Účastníkov prísne kontrolovaného podujatia prišli podporiť z USA bývalý šéf hraničnej stráže Gregory Bovino a biely nacionalista Jared Taylor.
„Som veľmi rád, že môžem prísť a poskytnúť Európanom odborné znalosti“ v boji proti „nelegálnym cudzincom, ktorí ničia európsku kultúru,“ povedal Bovino.
V rozhovore pre krajne pravicovú webovú stránku označil ako inšpiratívnu osobu nemeckého generála Erwina Rommela. Nadaný veliteľ nacistickej armády v Severnej Afrike spáchal samovraždu po tom, ako sa zaplietol do pokusu o atentát na Adolfa Hitlera.
„Ak sa dá v niečom inšpirovať modelom a metódou americkej pohraničnej stráže, potom je to fantastické,“ dodal. Bovino sa v minulosti často obliekal do kabáta pripomínajúceho funkcionárov NSDAP a negatívne sa zviditeľnil ako veliteľ tvrdých razií proti nelegálnym prisťahovalcom v USA. Jeho podriadení pri nich často porušovali zákony a zabili niekoľko amerických občanov. Po ostrej kritike zásahov v Minneapolise ho Trump odvolal.
Summit v Porte spoluorganizoval rakúsky krajne pravicový aktivista Martin Sellner. V roku 2024 vyvolal záujem po tajnom stretnutí s AFD v Postupime, kde diskutoval o koncepte remigracie. To vyvolalo v Nemecku rozsiahle protesty pre podobu s prípravou plánov na vyhladenie Židov počas nacizmu.
Prítomní boli najmenej traja politici AfD vrátane Kaya Gottschalka, Leny Kotréováej a Svena Tritschlera. Podľa webovej stránky podujatia bol medzi rečníkmi aj slovenský europoslanec Milan Mazurek, tiež bývalý belgický poslanec Dries Van Langenhove dvakrát odsúdený za nenávistné prejavy a Eva Vlaardingerbroeková z Holandska, propagátorka konšpiračnej teórie o tzv. veľkom nahradení.
Rečnili aj poslanci za stranu Vox Rocío de Meer a Carlos Quero a aktivista Sammy Woodhouse, podporovateľ britskej pravicovej strany Restore Britain.
