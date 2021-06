Bowieho obraz kúpený v charite dali do aukcie za 9000 dolárov

Montreal 16. júna (TASR) - Obraz britského speváka Davida Bowieho, ktorý si jeho majiteľ kúpil za päť dolárov v charitatívnom obchode, išiel v utorok do online dražby s vyvolávacou cenou 9000 dolárov (6091 eur).



Maľba s rozmermi 20 x 25 centimetrov predstavuje portrét človeka z profilu, bez naznačených čŕt, oblečeného v modrom a namaľovaného na červenom pozadí.



"Dielo bolo namaľované v rokoch 1995-97 ako súčasť série portrétov Davida Bowieho nazývaných Dead Heads alebo DHeads", ktoré predstavovali samotného umelca alebo príbuzných, vysvetlil Rob Cowley, prezident kanadského aukčného domu Cowley Abbott zodpovedný za aukciu. "Na zadnej strane maľby je podpis a datovanie rokom 1997," spresnil.



Cena maľby len niekoľko hodín po spustení online dražby presiahla 17.000 dolárov (11.505 eur). O novom majiteľovi sa bude rozhodovať do štvrtka 24. júna.



Bowie vyštudoval umenie a dizajn na technickej vysokej škole. Pôsobil aj v redakčnej rade časopisu Modern Painters, kde robil rozhovory s umelcami ako Jeff Koons, Tracey Eminová a Damien Hirst, a bol vášnivým zberateľom umenia. V jeho pozostalosti boli napr. diela od Basquiata, Henryho Moora a Damiena Hirsta.



Obrazy samotného Davida Bowieho sa dražia len zriedka a v Kanade sa teraz koná vôbec prvá dražba niektorého z jeho diel.



Bowie predal počas svojej kariéry takmer 140 miliónov hudobných nosičov. Bol vizionárom v mnohých odboroch: jeho vplyv bol nesporný vo svete hudby, filmu, módy i výtvarného umenia či dizajnu. Zomrel na rakovinu 10. januára 2016, dva dni po svojich 69. narodeninách.



Obraz s názvom DHead XLVI, ktorý sa prvýkrát predal v roku 2001 cez webovú stránku venovanú tomuto britskému spevákovi, skončil v charitatívnom obchode v Ontáriu, kde ho anonymná osoba kúpila za päť kanadských dolárov. Bol to práve tento šťastný kupec, ktorý potom kontaktoval aukčnú sieň Cowley Abbott, dodala AFP.