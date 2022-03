Boxeri Usyk aj Lomačenko sa zapojili do teritoriálnej obrany Ukrajiny

Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajinskí profesionálni boxeri Oleksandr Usyk a Vasilij Lomačenko sa zapojili do teritoriálnej obrany rodnej krajiny pred ruskou inváziou. Nasledovali bratov Vitalija a Vladimira Kličkovcov, ktorí takisto chránia domovinu so zbraňou v ruke, pričom Vitalij je od roku 2014 starosta Kyjeva.



Usyk je nasledovník Kličkovcov na poste svetového šampióna superťažkej váhy. "Posielam odkaz prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Prosím, sadnite si a v pokoji s nami rokujte. Naše deti, manželky, staré mamy sa skrývajú v podzemí. Sme v našej krajine, nemáme inú možnosť, ako sa brániť. Zastavte túto vojnu," napísal 35-ročný Usyk na sociálnej sieti Instagram.



O rok mladší Lomačenko, ktorý v nižších hmotnostných kategóriách takisto získal opasky majstra sveta, sa v čase začiatku invázie nachádzal v Grécku. Musel letieť do Bukurešti, odkiaľ sa cez rumunské územie presunul k Odese, kde žije jeho rodina. Informoval o tom portál ESPN.