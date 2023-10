BR OSN bude hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej útoky Hamasu

New York 18. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) bude v stredu hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej teroristické útoky palestínskeho hnutia Hamas. Pokúsi sa tiež presadiť doručenie humanitárnej pomoci pre milióny ľudí v pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Návrh rezolúcie predloženej Brazíliou (predsedom BR OSN) odsudzuje útoky Hamasu na Izrael i násilie voči civilistom. Hlasovanie na pôde 15-člennej BR OSN sa očakáva v pondelok, pričom bolo posunuté o 24 hodín s cieľom poskytnúť viac času na rokovania o jej podobe. Spojené štáty si vyžiadali ďalší odklad z dôvodu návštevy prezidenta USA Joe Bidena v Izraeli, píše Reuters.



Brazílsky návrh je podrobnejšiou verziou rezolúcie predloženej Ruskom, ktorú BR OSN v pondelok zamietla. Brazílsky text vyslovene odsudzuje teroristické útoky hnutia Hamas a namiesto požiadavky na prímerie žiada humanitárne prestávky s cieľom doručiť pomoc do pásma Gazy.



Päť stálych členov (Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA) má v BR OSN právo veta a môžu akýkoľvek návrh zablokovať. USA takto už dlhodobo chránia svojho spojenca Izrael. To, či schválenie súčasnej podoby rezolúcie umožnia, nie je podľa Reuters preto jasné.



Text rezolúcie žiada Izrael (bez jeho priameho pomenovania), aby zrušil príkaz na vysťahovanie civilistov zo severnej časti pásma Gazy. Izraelská armáda evakuáciu nariadila pred očakávanou pozemnou ofenzívou proti hnutiu Hamas, ako reakciu na jeho teroristický útok zo soboty 7. októbra.



BR OSN by mala v stredu (na žiadosť Spojených arabských emirátov (SAE) a Ruska) rokovať aj o výbuchu v nemocnici v Gaze, pri ktorom v utorok zomreli stovky ľudí.



Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr viní zo zodpovednosti izraelské sily. Izraelský veľvyslanec Gilad Erdan vo vyhlásení zodpovednosť pripísal militantnej skupine Palestínsky islamský džihád.