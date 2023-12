BR OSN bude hlasovať o rezolúcii požadujúcej ukončenie bojov v Gaze

New York 18. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) bude v pondelok hlasovať o novej rezolúcii, ktorá vyzýva na okamžité a trvalé ukončenie bojov v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlasovanie prichádza viac ako týždeň po neprijatí rezolúcie, ktorá vyzývala na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskymi militantným hnutím Hamas. Túto verziu vetovali Spojené štáty s odôvodnením, že neodsudzovala cezhraničný útok Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra a neuznávala právo Izraela na sebaobranu.



Valné zhromaždenie OSN minulý týždeň drvivou väčšinou prijalo rezolúciu žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v Pásme Gazy. Zahlasovalo za ňu až 153 krajín, pričom desať štátov vrátane USA bolo proti.



BR OSN bude v pondelok na návrh Spojených arabských emirátov hlasovať o rezolúcii, ktorá "vyzýva na okamžité a trvalé zastavenie nepriateľských akcií, aby sa umožnil bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci" do Pásma Gazy. Vyplýva to z dokumentu, ktorý má AFP k dispozícií.



Návrh rezolúcie tiež potvrdzuje podporu pre tzv. dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe a "zdôrazňuje význam zjednotenia Pásma Gazy so západným brehom Jordánu pod kontrolou palestínskej samosprávy".



Spojené štáty aj Izrael už vyjadrili námietky voči návrhu, ktorý podľa nich explicitne nemenuje radikálne hnutie Hamas. Text okrem iného vyzýva na "okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov " a odsudzuje všetky útoky, ktoré nerozlišujú civilné a vojenské ciele.



Bezpečnostná rada čelí medzinárodnej kritike, pretože od začiatku vojny vojny v Gaze prijala vo veci len jednu rezolúciu, ktorú schválilo všetkých 15 stálych aj nestálych členov rady. Rada predtým odmietla päť iných návrhov vrátane dvoch, ktoré vetovali USA.



Podľa diplomatických zdrojov rokovania o najnovšom dokumente pokračovali aj počas uplynulého víkendu so zámerom vyhnúť sa ďalšej patovej situácii. Prezident USA Joe Biden nedávno varoval, že Izraelu hrozí strata medzinárodnej podpory, ak nebude viac chrániť životy civilistov v Pásme Gazy.



"Spojené štáty by teraz mali tieto slová podporiť svojím konaním v BR OSN a vyvíjať tlak na Izrael, ako aj na palestínske militantné skupiny, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a chránili civilistov," uviedol zástupca HRW pri OSN v New Yorku Louis Charbonneau.



Vyzval USA, aby nevyužívali svoje právo veta na zablokovanie rezolúcií vyzývajúcich na ukončenie "masových zverstiev". Rezolúcie Bezpečnostnej rady sú záväzné, avšak zainteresované krajiny ich napriek tomu často ignorujú, vysvetľuje AFP.