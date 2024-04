BR OSN bude hlasovať o žiadosti Palestínčanov o plné členstvo v OSN

New York 17. apríla (TASR) – Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) bude vo štvrtok hlasovať o požiadavke Palestínčanov o plné členstvo OSN. Pre agentúru AFP to potvrdilo niekoľko nemenovaných zdrojov z prostredia diplomacie, informuje TASR.



Palestínčania začiatkom apríla počas izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy opätovne oživili svoju žiadosť o prijatie za člena BR OSN, ktorú po prvý raz podali v roku 2011. Na schválenie žiadosti stačí získanie jednoduchej väčšiny v 15-člennej BR OSN pre prijímanie nových členov. Spojené štáty však ich s ich členstvom opakovane vyjadrili nesúhlas, píše AFP.



Každá žiadosť o členstvo v OSN musí najprv prejsť hlasovaním v Bezpečnostnej rade, kde má právo veta päť krajín – USA, Rusko, Čína, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Po prípadnom schválení ju musí odobriť aj Valné zhromaždenie OSN.



Palestínčania majú v OSN od roku 2012 štatút pozorovateľa a usilujú sa o získanie plného členstva, čo by znamenalo uznanie palestínskej štátnosti.