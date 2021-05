BR OSN bude mať v stredu zasadnutie o Bielorusku

New York 25. mája (TASR) - Bezpečnostná rada OSN bude mať v stredu neformálne zasadnutie za zatvorenými dverami o Bielorusku, ktoré je obviňované z odklonenia dopravného lietadla a zatknutia opozičného novinára Ramana Prataseviča na jeho palube. V utorok to pre tlačovú agentúru AFP povedali diplomatické zdroje.



Po vlaňajšej vlne protestov a západných sankcií čelí bieloruský prezident Alexandr Lukašenko novému tlaku za nedeľné odklonenie letu spoločnosti Ryanair na letisko v Minsku, kde zatkli Prataseviča. Ten žije v exile v Poľsku.



"Zajtra budeme mať zasadnutie," povedal jeden diplomat pre AFP. Dva ďalšie zdroje z diplomatických kruhov plán na virtuálne stretnutie potvrdili.



Podľa slov týchto diplomatov nie je pravdepodobné, že sa Bezpečnostná rada na zasadnutí dohodne na spoločnom vyhlásení. Očakáva sa, že bude proti nemu Rusko, neochvejný podporovateľ Bieloruska, povedal jeden diplomat pod podmienkou zachovania anonymity.



V utorok sa k výzvam na prepustenie Prataseviča pridali ďalší západní lídri. Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.



Na Lukašenka a jeho spojencov je už uvalená séria západných sankcií za brutálne zásahy proti opozičným protestom, ktoré nasledovali po spornom šiestom zvolení Lukašenka do prezidentského úradu vlani v auguste. Podľa opozície boli výsledky zmanipulované a neuznáva ich ani EÚ.



Nevypočítateľný 66-ročný líder má v stredu predniesť príhovor v parlamente. Budú to jeho prvé vyjadrenia od nedeľného incidentu, keď k dopravnému lietadlu spoločnosti Ryanair smerujúcemu z Atén do litovského Vilniusu vyslalo Bielorusko stíhačku a tá ho donútila pristáť v Minsku.