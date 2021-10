Bezpečnostná rada OSN bude mimoriadne rokovať o situácii v Sudáne

Tisícky pro-demokratických demonštrantov vyšlo do ulíc, aby odsúdili prevzatie moci armádou v Sudáne, v Chartúme 25. októbra 2021. Foto: TASR/AP

New York 26. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN sa bude zaoberať vojenským prevratom v Sudáne na mimoriadnom neverejnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v utorok. Oznámili to v noci na utorok agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na správy diplomatov.Zasadnutie BR OSN sa uskutoční z iniciatívy Británie, Estónska, Francúzska, Írska, Nórska a USA.Potýčky vypukli v sudánskom hlavnom meste Chartúm po prejave generála Abdala Fattáha Burhána, ktorý v pondelok rozpustil Zvrchovanú radu Sudánu - orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády.K násilnostiam pred sídlom armády došlo niekoľko hodín po tom, čo vojaci zatkli sudánskeho premiéra Abdallu Hamdoka, ministrov jeho vlády a civilných členov sudánskej vládnej rady, uviedlo ministerstvo pre informácie. Odviedli ich po tom, čo, napísalo ministerstvo na sociálnej sieti Facebook.Sudánske ministerstvo pre informácie uviedlo, že vojaciNezávislý ústredný výbor sudánskych lekárov spresnil, že po tom, čo vojaci začali strieľať do rozhnevaných demonštrantov, zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších zhruba 80 utrpelo zranenia.Agentúra Reuters v súvislosti s potýčkami informovala o najmenej siedmich obetiach a 140 zranených.Zvrchovaná rada Sudánu vznikla v auguste 2019, keď nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Toto civilno-vojenské vládnuce teleso malo dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.Zadržanie sudánskeho premiéra medzitým odsúdili USA, OSN i EÚ, ktoré zároveň vyzvali na jeho prepustenie. Spojené štáty v reakcii na tieto udalosti pozastavili Sudánu finančnú pomoc vo výške 700 miliónov dolárov, ktorá bola krajine určená na prechodné obdobie po zvrhnutí bývalého dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra, píše Reuters.