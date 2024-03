BR OSN bude o rezolúcii o prímerí v Gaze hlasovať v sobotu

New York 22. marca (TASR) - Bezpečnostná rada OSN bude v sobotu hlasovať o novom návrhu rezolúcie vyzývajúcej na okamžité prímerie v Pásme Gazy. Spojené štáty už naznačili, že ho budú vetovať. S odvolaním sa na nemenovaných diplomatov o tom v piatok informuje agentúra AFP.



Hlasovanie by malo prebehnúť v sobotu o 10.00 h miestneho času (15.00 h SEČ), uviedli traja diplomati. Návrh rezolúcie sčasti predložilo Alžírsko ako nestály člen v 15-člennej rade. Spoluautormi sú aj tri európsky štáty - Malta, Slovinsko a Švajčiarsko spolu s Mozambikom, Guyanou a Sierrou Leone.



Tento dokument podľa AFP "požaduje okamžité prímerie" počas prebiehajúceho posvätného mesiaca moslimov ramadánu, ktoré povedie k "trvalo udržateľnému prímeriu" rešpektovanému všetkými stranami.



Zároveň je v ňom spomenutá požiadavka na "okamžité a bezpodmienečné" prepustenie rukojemníkov unesených do Pásma Gazy po bezprecedentnom útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.



Čína a Rusko v piatok vetovali návrh rezolúcie, ktorú predložili Spojené štáty. Vyzývalo sa v nej na "nevyhnutnosť okamžitého a trvalého prímeria" a po prvýkrát odsudzovala útok Hamasu na Izrael. Tento text nepodporilo ani Alžírsko.