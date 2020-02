Rusko odmietlo deklaráciu OSN o Sýrii

New York 19. februára (TASR) - Ruská delegácia v stredu odmietla odsúhlasiť výzvu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) na obnovenie prímeria a dodržiavania humanitárneho práva na severozápade Sýrie. Pozíciu Moskvy podporil podľa diplomatov aj Peking. Informovala o tom agentúra AFP.



"Veľmi sme sa usilovali o spoločné tlačové vyhlásenie, ktoré by požadovalo ukončenie násilností a obnovenie humanitárneho prístupu do Idlibu," uviedol pre novinárov francúzsky vyslanec pri OSN Nicolas de Riviere. "Rusko v zásade povedalo nie, čo je pre nás veľmi bolestivé," dodal.



Jeho belgický náprotivok Marc Pecsteen de Buytswerve vyhlásil, že dosiahnuť spoločné stanovisko "bolo nemožné".



Podľa slov jedného nemenovaného diplomata je Bezpečnostná rada "absolútne paralyzovaná" po tom, ako ruská delegácia nahnevane kritizovala západné krajiny za to, že nedokážu pochopiť postoj Kremľa.



Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen pritom v stredu ešte pred zasadnutím BR OSN varoval, že násilie v Sýrii sa môže ešte viac vystupňovať po slovnej prestrelke medzi Tureckom a Ruskom. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan totiž v ten istý deň oznámil, že Turecko začne novú vojenskú operáciu v sýrskej provincii Idlib v prípade, že sa sýrska armáda nestiahne za turecké vojenské pozície.



Podľa agentúry TASS krajina ukončila prípravu na realizáciu svojho plánu v Idlibe a vojenská operácia je "len otázkou času". Erdogan povedal, že režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada nedovolí, aby si s Idlibom robil, čo sa mu zachce.



Kremeľ na hrozbu reagoval, že vojenská operácia Ankary v Idlibe by bola "najhorším možným scenárom".



V pondelok sýrska armáda oznámila, že ovládla desiatky obcí na západ od Aleppa, pričom plánuje pokračovať v snahe zlikvidovať opozičné milície "všade, kde ich nájde".



K rýchlemu postupu sýrskej armády v danej oblasti došlo po tom, ako provládne jednotky získali kontrolu nad celou strategickou diaľnicou M5, ktorá spája Aleppo s Damaskom. Ovládnutie dôležitej dopravnej tepny spájajúcej dve najväčšie mestá v krajine predstavuje pre Asada značnú strategickú výhodu.



Občianska vojna v Sýrii sa začala v roku 2011 potláčaním protivládnych protestov.