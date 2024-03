BR OSN má hlasovať o rezolúcii USA o prímerí a rukojemníkoch v Gaze

New York 22. marca (TASR) - Bezpečnostná rada OSN by mala v piatok hlasovať o americkom návrhu rezolúcie na "okamžité prímerie" v Pásme Gazy spojené s prepustením rukojemníkov. Oznámil to vo štvrtok hovorca americkej veľvyslankyne pri OSN Lindy Thomasovej-Greenfieldovej, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Rezolúcia USA "jednoznačne podporí prebiehajúce diplomatické úsilie zamerané na zabezpečenie okamžitého prímeria v Gaze ako súčasti dohody o rukojemníkoch," uviedol vo vyhlásení hovorca Nate Evans. Dodal, že BR OSN bude mať príležitosť "hovoriť jedným hlasom" a tiež "vyvinúť tlak na Hamas", aby akceptoval dohodu o prímerí, o ktorej sa rokuje.



Spojené štáty, ktoré sú hlavným spojencom Izraela, od vypuknutia vojny v Pásme Gazy vlani v októbri už viackrát vetovali obdobné rezolúcie BR OSN vyzývajúce na okamžité prímerie v palestínskej enkláve, pripomína AFP.



Od vtedy, ako koncom februára takto zablokovali alžírsky návrh rezolúcie vyzývajúcej na "okamžité humanitárne prímerie" v Gaze, rokovali americkí predstavitelia o alternatívnom návrhu. Ten sa mal zamerať na podporu diplomatického úsilia na dosiahnutie šesťtýždňového prímeria výmenou za prepustenie rukojemníkov.



Podľa zdrojov z prostredia diplomacie mal pôvodný americkej rezolúcie len malú šancu prejsť hlasovaním BR OSN, takže v stredu bola členom tohto orgánu rozoslaná revidovaná verzia návrhu.



Podľa jedného z diplomatických zdrojov sa však stále diskutuje aj o inom, alternatívnom návrhu rezolúcie, ktorý podporili viacerí nestáli členovia Rady a o ktorom by sa tiež mohlo hlasovať v priebehu piatka. Tento text, do ktorého mala možnosť nahliadnuť AFP, "požaduje okamžité humanitárne prímerie pre obdobie (moslimského pôstneho) mesiaca ramadán", ktorý sa začal 10. marca a potrvá do 9. apríla.