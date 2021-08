BR OSN mimoriadne zasadne ohľadom situácie v Afganistane

New York 16. augusta (TASR) - Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane sa uskutoční v New Yorku v pondelok od 10.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Informovala o tom v nedeľu večer agentúra AP.



Generálny tajomník OSN António Guterres bude členov rady informovať o najnovšej situácii v Afganistane po tom, čo militantné hnutie Taliban počas nedele preniklo i do hlavného mesta Kábul a obsadilo i prezidentský palác.



Guterres v piatok vyzval Taliban, aby okamžite zastavil svoju vojenskú ofenzívu v Afganistane a rokoval v "dobrej viere" s cieľom odvrátiť dlhotrvajúcu občiansku vojnu. Vyjadril tiež hlboké znepokojenie zo správ, že toto fundamentalistické hnutie na dobytých územiach zaviedlo prísne obmedzenia práv žien a dievčat. Kritizoval i opatrenia namierené voči novinárom.



O aktuálnej situácii v Afganistane hovoril v nedeľu s členmi bezpečnostného tímu USA i americký prezident Joe Biden, uvádza agentúra DPA. Ako sa píše na účte Bieleho domu na Twitteri, predmetom videorozhovoru bola evakuácia civilných zamestnancov, afganského pomocného personálu či iných spojencov z Afganistanu.



Z Afganistanu boli medzičasom evakuované stovky zamestnancov amerického veľvyslanectva v Kábule, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľa ozbrojených síl.



Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley v telefonáte so senátormi podľa stanice CNN varoval, že v Afganistane môže dôjsť k opätovnému vytvoreniu teroristických skupín, akou je napríklad al-Káida omnoho skôr než sa očakáva.