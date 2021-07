OSN nezruší post vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu

New York 22. júla (TASR) – Bezpečnostná rada (BR) OSN v noci na piatok v hlasovaní nepodporila rezolúciu, v ktorej Rusko navrhlo zbaviť vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu jeho právomocí a k 31. júlu 2022 zatvoriť jeho úrad v BaH. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako uviedla agentúra AFP, Rusko okrem návrhu na ukončenie mandátu vysokého predstaviteľa pre BaH k 31. júlu 2022 zároveň súhlasilo, že podporí zvolenie nemeckého diplomata Christiana Schmidta do funkcie predstaviteľa pre BaH za podmienky, že jeho právomoci budú obmedzené a v súlade s dokumentmi pre mirové urovnanie v BaH, ktoré predtým schválila BR OSN.



Agentúra TASS spresnila, že za prijatie tohto ruského návrhu rezolúcie hlasovali Rusko a Čína, zvyšných 13 členov BR OSN sa hlasovania zdržalo. Proti návrhu nebol nikto. Aby bola rezolúcia schválená, muselo by ju podporiť deväť štátov.



AFP dodala, že ak by aj rezolúcia získala potrebných deväť hlasov, mohol by ju ešte vetovať jeden z piatich stálych členov, ktorými sú spolu s Ruskom a Čínou USA, Británia a Francúzsko.



Odmietnutie ruského návrhu nebolo podľa AFP žiadnym prekvapením. Západní diplomati totiž pred hlasovaním obvinili Moskvu, že sa pokúša podkopať úrad vysokého predstaviteľa i samotného Schmidta pred jeho nástupom do funkcie k 1. augustu.



Schmidt bol do tejto funkcie vymenovaný v máji riadiacim výborom Rady pre implementáciu mieru (PIC) podľa Daytonskej dohody podpísanej v roku 1995. Na tomto poste vystrieda Valentina Inzka z Rakúska.



Radu tvoria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Rusko, Británia, Spojené štáty americké, Európska únia, Európska komisia a Organizácia islamskej konferencie.



Rusko už koncom júna vyhlásilo, že s rozhodnutím o Schmidtovom vymenovaní nesúhlasí.



Po štvrtkovom neúspešnom hlasovaní o návrhu rezolúcie Rusko a Čína tvrdili, že Schmidt sa nemôže ujať svojej úlohy, pretože ho neschválila BR OSN.



Mnoho členov BR OSN však tento argument odmietlo, dodal Reuters.



„Generálny tajomník alebo BR OSN nemajú v procese vymenúvania nijakú určujúcu úlohu a nevyžaduje sa, aby BR prijala kroky na potvrdenie Schmidtovho vymenovania," uiedol po zasadnutí BR OSN námestník veľvyslanca USA pri OSN Richard Mills.



Úrad vysokého predstaviteľa pre BaH bol zriadený ako súčasť Daytonských mierových dohôd, ktoré v Bosne ukončili vojnu z rokov 1992-95. Cieľom tohto úradu je dohliadať na obnovu krajiny rozorvanej etnickým konfliktom, v ktorom prišlo o život 100.000 ľudí.



Rusko sa už dlho snaží presadiť zrušenie postu vysokého predstaviteľa pre BaH a obviňuje jeho úrad z predsudkov voči bosnianskym Srbom, ktorí sú spojencami Moskvy a majú v tejto veci rovnaký postoj. Argumentuje tiež tým, že táto balkánska krajina takýto úrad už ani nepotrebuje. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto kauze opakovane upozorňovalo, že široké právomoci vysokému predstaviteľovi poskytujú príliš veľký vplyv na dianie v BaH.