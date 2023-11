BR OSN opäť neprijala nijakú rezolúciu o vojne Izraela s Hamasom

New York 7. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) opäť neprijala v pondelok na zasadnutí nijakú rezolúciu o vojne Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Zhodu medzi členmi BR OSN sa nepodarilo dosiahnuť ani po vyše dvoch hodinách rokovaní za zatvorenými dverami. Podľa diplomatických zdrojov totiž stále pretrvávajú rozpory ohľadom toho, či akékoľvek prerušenie bojov nazvať humanitárnou prestávkou alebo prímerím.



"Hovorili sme o humanitárnych prestávkach a máme záujem sa v tejto súvislosti venovať jazyku," uviedol zástupca amerického veľvyslanca pri OSN Robert Wood. "No existujú nezhody v rámci rady o tom, či je to akceptovateľné," priblížil Wood.



Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyzval na okamžité prímerie v konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas a zastavenie "eskalácie", ku ktorej prichádza na Západnom brehu ako aj v Libanone, Sýrii, Iraku či v Jemene.



Podľa Guterresa je jednoznačne porušované medzinárodné humanitárne právo, ktoré požaduje ochranu civilistov a infraštruktúry nevyhnutnej pre ich život. Upozornil pritom na to, že nijaká strana ozbrojeného konfliktu nestojí nad týmito zákonmi. Zároveň vyzval na okamžité prepustenie rukojemníkov, ktorých zajali militanti z Hamasu pri útoku na Izrael zo 7. októbra.



Pondelkové stretnutie BR OSN zvolala Čína, ktorá tento mesiac Bezpečnostnej rade OSN predsedá, a Spojené arabské emiráty pre "krízu ľudskosti" v Gaze, kde za necelý mesiac zahynulo podľa tamojších úradov už vyše 10.000 ľudí.