Bezpečnostná rada OSN prediskutovala situáciu v Izraeli a Gaze

Na archívnej snímke Antonio Guterres 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden 7. mája 2021. Foto: TASR/AP

New York 16. mája (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN rokovala v nedeľu o pokračujúcich bojoch medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, jej členovia však nezaujali k situácii nijaké spoločné stanovisko. Čína v tejto súvislosti obvinila Spojené štáty z obštrukcií, informovala agentúra AFP.Izrael aj Palestínčania požadovali od členov najvplyvnejšieho orgánu OSN podporu pre svoje postoje ku konfliktu v Gaze, zatiaľ čo generálny tajomník svetovej organizácie António Guterres naliehal na okamžité ukončenie týždeň trvajúcich bojov, ktoré si celkovo vyžiadali už asi 200 životov.Išlo o vôbec prvé verejné zasadnutie BR OSN k súčasnému dianiu v Izraeli a pásme Gazy. Problematike sa predtým venovala na dvoch zasadnutiach za zatvorenými dverami, ktoré prebehli v pondelok a v stredu.Verejné virtuálne zasadnutie sa malo konať už v piatok, Spojené štáty si však vynútili jeho odklad na nedeľu. Pred diskusiou na pôde OSN chceli totiž dať viac priestoru diplomacií." povedal na úvod virtuálnej schôdze streamovanej na internete Guterres. Varoval, že prípade pokračovania bojov môže vzniknúť bezpečnostná a humanitárna kríza, ktorá sa úplne vymkne spod kontroly.Vyzval pritom Hamas, aby zastavil raketovú paľbu na Izrael, ktorý by mal zase podľa neho ukončiť pokračujúce nálety v Gaze.Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Málikí vo svojom vystúpení obvinil židovský štát z vojnových zločinov a z praktizovania apartheidu voči. Od členov BR požadoval okamžité kroky na zastavenie izraelskej "" voči Palestínčanom.Izraelská veľvyslanec pri OSN Gilan Erdan vyhlásil, že súčasnú eskaláciu násilia zámerne vyprovokoval Hamas v rámci vnútorného boja o moc v palestínskej politike. Naliehal pritom na krajiny zastúpené v BR, aby odsúdili raketové útoky na civilné obyvateľstvo Izraela, ktorý podľa neho uplatňuje len legitímne právo na vlastnú sebaobranu.Čína ako aktuálna predsednícka krajina BR OSN vyhlásila, že Spojené štáty zmarili jej snahy o podniknutie "". "" povedal čínsky minister zahraničných vecí Wang I.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena uviedla, že sa angažuje v zákulisných diplomatických snahách zameraných na ukončenie konfliktu v Gaze. Obávala sa pritom toho, že by prijatie spoločného vyhlásenia BR OSN mohlo tieto snahy narušiť.