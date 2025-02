BR OSN prijala rezolúciu USA vyzývajúcu na ukončenie vojny na Ukrajine

New York 25. februára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok prijala rezolúciu o vojne na Ukrajine navrhnutú Spojenými štátmi. Rezolúcia vyzýva na rýchle ukončenie vojny, ale nezmieňuje sa o ruskej agresii či územnej celistvosti Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Je to prvýkrát, čo najmocnejší orgán OSN dospel k spoločnému rozhodnutiu o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, pripomína DPA. Za rezolúciu hlasovalo desať krajín a päť sa ich zdržalo, čím sa dosiahla požadovaná väčšina.



Spojené štáty hlasovali spolu s Ruskom a Čínou za, zatiaľ čo päť európskych krajín v BR OSN - Veľká Británia, Francúzsko, Slovinsko, Dánsko a Grécko - sa zdržalo hlasovania. Briti a Francúzi mali teoreticky právo vetovať rezolúciu, pripomína DPA.



Viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložilo Rusko a európske štáty, neprešlo, píše AFP.



Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN sú podľa medzinárodného práva záväzné. Prijatý dokument s názvom "Cesta k mieru" neuvádza Moskvu ako agresora vo vojne a nevyzýva na stiahnutie Ruska, iba na rýchle ukončenie vojny.



USA ocenili prijatie rezolúcie vyzývajúcej na ukončenie vojny na Ukrajine





Spojené štáty v pondelok privítali "prelomovú dohodu" medzi Spojenými štátmi a Ruskom v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) po prijatí rezolúcie vyzývajúcej na trvalý mier vo vojne medzi Moskvou a Kyjevom. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



"Vyzývame všetky ostatné členské štáty OSN, aby sa pripojili k Spojeným štátom a presadzovali trvalý mier, ktorý prinesie Európe stabilitu a zabráni ďalšej agresii," uviedla americká chargé d'affaires pri OSN Dorothy Sheaová. Poukázala na to, že ide o historicky prvú prijatú rezolúciu o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v rámci BR OSN.