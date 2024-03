Rusko a Čína vetovali rezolúciu BR OSN vyzývajúcu na prímerie v Gaze

New York 22. marca (TASR) - Rusko a Čína v piatok vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN predloženú Spojenými štátmi, ktorá vyzývala na okamžité prímerie vo vojne v Pásme Gazy a odsudzovala útok militatného hnutia Hamas na Izrael z vlaňajšieho októbra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Za rezolúciu nezahlasovali celkovo traja členovia BR OSN vrátane Alžírska. Jedenásť krajín vrátane dvoch stálych členov, Francúzska a Británie, jej znenie podporilo a jeden štát - Guyana - sa hlasovania zdržal.



Dokument, ktorý navrhli USA, vyzýval na "nevyhnutnosť okamžitého a trvalého prímeria" a odsudzoval útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že USA nerobia nič pre to, aby vo vojne v tejto palestínskej enkláve obmedzili Izrael, svojho najbližšieho spojenca. Zároveň je podľa neho smiešne zo strany USA hovoriť o prímerí po tom, čo "Gaza bola prakticky vymazaná z povrchu zemského".



Dodal tiež, že návrh by "zabezpečil beztrestnosť Izraela, ktorého zločiny sa v rezolúcii ani nehodnotia."



Americká veľvyslankyňa Linda Thomas-Greenfieldová označila označila veto Ruska a Číny za "nielen cynické", ale aj "malicherné". Podľa nej nechceli hlasovať za túto rezolúciu, pretože ju predložili Spojené štáty.



USA predtým niekoľkokrát vetovali rezolúcie, ktoré tiež volali po prímerí, ale neodsudzovali bezprecedentný útok Hamasu na Izrael so stovkami obetí.