Koluje ruský návrh rezolúcie BR OSN požadujúcej „ochranu civilistov“

New York 15. marca (TASR) - Rusko dalo kolovať návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá požaduje ochranu civilistov "v ohrozených situáciách" na Ukrajine a bezpečný prechod humanitárnej pomoci i ľudí pokúšajúcich sa odísť z krajiny – ale vôbec sa nezmieňuje o zodpovednosti Ruska za vojnu proti menšiemu susedovi. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Návrh rezolúcie zverejnený v utorok vyjadruje "vážne obavy" zo zhoršujúcej sa humanitárnej situácie a zo správ o civilných obetiach na Ukrajine aj okolo nej. Dokument schvaľuje výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na dialóg a rokovania a vyzýva na vyrokované prímerie, aby sa mohli evakuovať "všetci civilisti". Návrh tiež zdôrazňuje "potrebu, aby sa zúčastnené strany dohodli na humanitárnych prestávkach s týmto cieľom (evakuácie)".



Návrh, ktorý na žiadnom mieste textu nekonkretizuje "zúčastnené strany", by mohol byť predložený na hlasovanie už v stredu. Povedal to ruský diplomat, ktorý nemá poverenie vyjadrovať sa k veci verejne, pretože diskusie o dokumente sú súkromné, píše AP.



Ruský návrh koloval deň po tom, čo Francúzsko a Mexiko oznámili, že ich spoločná humanitárna rezolúcia o Ukrajine, o ktorej sa dva týždne diskutovalo v Bezpečnostnej rade OSN, bola posunutá 193-člennému Valnému zhromaždeniu OSN na rozpravu a hlasovanie.



Tento návrh rezolúcie vyzýva na okamžité zastavenie bojov a odsudzuje hrozné humanitárne následky nepriateľských akcií na Ukrajine – tieto apely však v navrhovanej ruskej rezolúcii nie sú. Francúzsko-mexická rezolúcia by takmer určite viedla k ruskému vetu v Bezpečnostnej rade, ale vo Valnom zhromaždení žiadne právo veta neexistuje.



Veľvyslanec Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia novinárom povedal, že jeho krajina je pripravená podporiť humanitárnu rezolúciu a po pondelkovom oznámení francúzskeho a mexického veľvyslanca si Rusko myslí, že "šance tu stále sú", preto prekladá ruský "plán" a uvidí sa, či ho Bezpečnostná rada prijme.