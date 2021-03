BR OSN sa bude zaoberať situáciou v etiópskom regióne Tigraj

New York 3. marca (TASR) - Humanitárna situácia v severoetiópskom regióne Tigraj, kde vlani na jeseň vypukol ozbrojený konflikt, bude predmetom štvrtkového stretnutia Bezpečnostnej rady OSN. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Stretnutie, ktoré iniciovalo Írsko, sa bude konať vo štvrtok napoludnie za zatvorenými dverami a nie je zaručené, že povedie k prijatiu spoločného vyhlásenia, uviedli nemenované zdroje.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) minulý týždeň obvinila eritrejských vojakov, bojujúcich v severoetiópskom regióne Tigraj, zo zavraždenia stoviek civilistov, ku ktorému došlo v novembri 2020. Podľa AI išlo pravdepodobne o zločiny proti ľudskosti.



Doteraz posledné zasadnutie BR OSN ohľadom Tigraja sa konalo 2. februára; vlani sa jej členovia zišli 24. novembra a 14. decembra, no na žiadnom z rokovaní k spoločnému vyhláseniu nedošlo. BR OSN poukázala na rozdielnosti medzi prístupom afrických členov, podľa ktorých ide o vnútornú záležitosť Etiópie a západnými krajinami apelujúcimi na angažovanie sa vzhľadom na humanitárnu situáciu a prílev utečencov v susedných štátoch.



Diplomati na predchádzajúcom zasadnutí naliehali na vládu v Addis Abebe, aby humanitárnym pracovníkom poskytla prístup k státisícom ľudí, ktorí sú odkázaní na humanitárnu pomoc.



Na medzinárodné vyšetrenie zverstiev spáchaných v Tigraji v utorok vyzvali i Británia, Estónsko, Francúzsko, Nórsko a Spojené štáty.



OSN ohlásila, že s etiópskymi predstaviteľmi dosiahla niekoľko dohôd, ktoré v zásade zaisťujú prístup k celému územiu krajiny. Tieto dohody je však ešte potrebné zrealizovať.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric na utorňajšom brífingu varoval, že zatiaľ sa nepodarilo získať prístup k stovkám tisíc ľudí zasiahnutých bojmi a to najmä v rurálnych oblastiach Tigraja. Dodal, že povolenie na vstup do regiónu dostalo 80 humanitárnych pracovníkov. Ide však len o krátkodobé misie, upozornil. Pokrok podľa jeho slov nastal najmä čo sa týka poskytovania potravinovej pomoci vo väčších mestách.



Mimovládne organizácie od začiatku roku 2021 vyzývajú BR OSN, aby zorganizovala verejné zasadnutie a následne vydala rezolúciu, ktorá vyzve na ukončenie obštrukcií humanitárnej pomoci a okamžité vyšetrenie údajných vojnových zločinov v tejto oblasti, pripomína AFP.