BR OSN sa nedokáže zhodnúť na vyhlásení k dohode o vývoze obilia

Na snímke generálny tajomník OSN António Guterres, ruský minister obrany Sergej Šojgu, ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov a , turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas podpisu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more v istanbulskom paláci Dolmabahce v piatok 22. júla 2022. Foto: TASR/AP

New York 28. júla (TASR) - Členovia Bezpečnostnej rady (BR) Organizácie Spojených národov sa nedokázali zhodnúť na spoločnom vyhlásení vítajúcom minulotýždňovú dohodu na vývoz obilia a hnojív z Ukrajiny a Ruska. V stredu to uviedla nórska veľvyslankyňa pri OSN Mona Juulová, informuje TASR na základe správy agentúry AP.Predmetné stanovisko by malo tiež oceniť generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a tureckú vládu za ich dôležité úlohy pri príprave danej dohody.povedala Juulová v rozhovore pre AP.Ukrajina a Rusko v piatok v Istanbule separátne podpísali dohody s OSN a Tureckom, umožňujúce vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Príslušný dokument za Rusko podpísali minister obrany Sergej Šojgu a za Ukrajinu minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.Iba deň po podpise tejto dohody otriasli výbuchy dôležitým ukrajinským prístavným mestom Odesa. Ruské rakety tam podľa hovorcu ukrajinských vzdušných síl Jurija Ihnata zasiahli zariadenie na spracovanie obilia. Podľa podmienok piatkovej dohody však Moskva súhlasila, že nebude ostreľovať ukrajinské prístavy, kým budú premávať lode s nákladom obilia.Tento incident v sobotu jednoznačne odsúdil Guterres. Šéf OSN zdôraznil, že úplná implementácia dohody zo strany Ruska, Ukrajiny a Turecka je nevyhnutná.Diplomati BR OSN uviedli, že Moskva nesúhlasí s posledným návrhom spoločného vyhlásenia o privítaní dohody o vývoze obilia, pretože sa v ňom spomína Guterresovo odsúdenie sobotňajšieho útoku.