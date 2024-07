BR OSN sa zíde po raketovom útoku na detskú nemocnicu v Kyjeve

New York 8. júla (TASR) - V utorok sa uskutoční zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s pondelkovým raketovým útokom, pri ktorom bola zasiahnutá detská nemocnica v Kyjeve. Stretnutie sa uskutoční na žiadosť Británie, Francúzska, Ekvádoru, Slovinska a Spojených Štátov. S odvolaním sa na diplomatické zdroje o tom informuje agentúra Reuters, píše TASR.



"Vyjadríme sa k zbabelému a zvrhlému útoku Ruska na nemocnicu," uviedla veľvyslankyňa Veľkej Británie pri OSN Barbara Woodwardová na sieti X.



O mimoriadne zasadnutie v pondelok žiadal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Ukrajina iniciuje mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v dôsledku ruského útoku na civilnú infraštruktúru vrátane detskej nemocnice," napísal prezident na sieti X.



Ukrajinský líder v príspevku uviedol, že Rusko musí niesť zodpovednosť za tieto útoky a ruský prezident Vladimir Putin za vydanie rozkazov na ich vykonanie. Podľa Zelenského zakaždým, keď sa vyskytnú pokusy o mierové rokovania s Putinom, Rusko odpovie útokmi na domy a nemocnice.



"To je dôvod, prečo Rusko k mieru môžeme len prinútiť, a to dosiahneme jedine spolu so všetkými na svete, ktorí sa skutočne usilujú o mier. Vyžaduje si to dostatočnú podporu, odhodlanie a spoločný postup a obranu - bok po boku," uviedol ukrajinský prezident.



Ruské sily v pondelok uskutočnili rozsiahle raketové útoky na rôzne ukrajinské mestá vrátane metropoly Kyjev, kde bola zasiahnutá aj detská nemocnica. Pri ruských útokoch zahynulo najmenej 36 ľudí, píše Reuters. Rusi tvrdia, že nemocnicu zasiahla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany.