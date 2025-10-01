< sekcia Zahraničie
BR OSN schválila novú medzinárodnú misiu na Haiti, počíta aj s vojakmi
Veľkosť zložky sa má po novom viac než zdvojnásobiť na maximálne 5500 príslušníkov, okrem policajtov budú v jej rámci slúžiť aj vojaci.
Autor TASR
New York 1. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v utorok schválila novú medzinárodnú misiu na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilia tamojších zločineckých gangov. Veľkosť zložky sa má po novom viac než zdvojnásobiť na maximálne 5500 príslušníkov, okrem policajtov budú v jej rámci slúžiť aj vojaci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Súčasné Mnohonárodnostné bezpečnostné sily (MSS) pod vedením Kene, ktorých mandát vyprší vo štvrtok, začali na Haiti prichádzať vlani v júni. Odvtedy sa však situácia na karibskom ostrove aj naďalej zhoršuje a hlavné mesto Port-au-Prince je takmer pod úplnou kontrolou gangov. Konflikt donútil približne 1,3 milióna ľudí opustiť svoje domovy a vyvolal hladomor.
Z plánovaných 2500 policajtov, ktorých chceli štáty v rámci misie vyslať, bolo nakoniec nasadených len približne 1000, predovšetkým z Kene. Ich pôsobnosť je pritom obmedzená len na presadzovanie práva.
MSS, ktoré zápasia aj s nedostatkom finančných prostriedkov, podľa agentúry AFP dosiahli len zmiešané výsledky. Za ich „premenu na misiu päťkrát väčšiu“ než je tá súčasná na návrh Panamy a USA hlasovalo 12 členov BR OSN, čo dokazuje, že medzinárodné spoločenstvo znáša bremeno spoločne, uviedol americký veľvyslanec Mike Waltz. Rusko, Čína a Pakistan sa hlasovania zdržali.
Nová misia bude okrem iného oprávnená vykonávať samostatne alebo spolu s haitskou políciou „spravodajsky riadené operácie s cieľom neutralizovať, izolovať a odradiť gangy“ a chrániť kritickú infraštruktúru, ako sú letiská, prístavy a nemocnice. Jej príslušníci budú mať takisto právomoc zatýkať predpokladaných členov gangov, ktorú súčasná zložka nemá.
Haiti je najchudobnejšou krajinou na americkom svetadiele a politická nestabilita ho sužuje už niekoľko desaťročí. Od roka 2024 Haiti zápasí s rastúcim násilím v dôsledku činnosti zločineckých gangov. Násilie gangov sa vystupňovalo od minuloročného odstúpenia premiéra Ariela Henryho. Toho nahradila prechodná vláda, ktorá má mandát pripraviť voľby do februára 2026. Posledné voľby sa konali v roku 2016.
