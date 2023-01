BR OSN schválila predĺženie dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie

New York 10. januára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN obnovila v pondelok na nasledovných šesť mesiacov mechanizmus cezhraničnej pomoci na severe Sýrie. Informuje o tom TASR čerpajúc zo správy agentúry AFP.



Za rezolúciu, vďaka ktorej sa ďalší polrok dostanú životne dôležité dodávky humanitárnej pomoci cez hranice s Tureckom k miliónom ľudí žijúcim na severe Sýrie, hlasovalo všetkých 15 členov BR OSN. Aktuálne mechanizmus platí do 10. júla.



V súlade s rezolúciou zostane otvorený hraničný priechod Báb al-Hawá, ktorý je jediným miestom, kadiaľ sa do Sýrie môžu dostávať dodávky humanitárnej pomoci OSN bez toho, aby museli prechádzať cez oblasti ovládané Damaskom.



Zmienený cezhraničný mechanizmus funguje od roku 2014. Jeho platnosť bola naposledy predĺžená v júli, a to taktiež na šesť mesiacov, takže aktuálne mal vypršať v utorok.



Dodávky pomoci, ktoré sa na sever Sýrie dostávajú cez zmienený priechod Báb al-Hawá, obsahujú všetko možné – od plienok cez deky až po cícer. Pomáhajú pritom pokryť približne 80 percent z potrieb ľudí žijúcich v oblastiach ovládaných povstalcami.



Rusko, ktoré je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, sa dlhé roky snaží medzinárodné organizácie prinútiť k tomu, aby s dodávkami pomoci vstupovali do Sýrie len cez oblasti, ktoré ovláda Damask. Moskva v tomto smere zašla tak ďaleko, že vetuje všetky rezolúcie, ktorých zámerom je zmienený cezhraničný mechanizmus predĺžiť na viac ako šesť mesiacov, približuje AFP.



Spojené štáty, Francúzsko a viaceré ďalšie členské krajiny BR OSN chceli aj teraz dosiahnuť až ročné predĺženie mechanizmu, čo sa však nepodarilo. Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová povedala, že je teraz potrebné viesť diskusiu o tom, ako mechanizmus posilniť tak, aby sa viac pomoci dostalo k väčšiemu počtu ľudí.