BR OSN schválila rezolúciu podporujúcu Trumpov mierový plán pre Gazu
Izrael návrh rezolúcie kritizoval. Jeho vedenie jednomyseľne odmietlo akúkoľvek možnosť vzniku Palestínskeho štátu, ktoré sa objavilo v prijatej rezolúcii.
Autor TASR
New York 17. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v New Yorku schválila rezolúciu podporujúcu mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V texte sa nachádza aj zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Rusko, ktoré pripravilo konkurenčný návrh rezolúcie, sa spolu s Čínou zdržalo hlasovania. Rezolúcia predložená Spojenými štátmi bola schválená pomerom hlasov 13 ku 0. USA a ďalšie krajiny dúfali, že Moskva nepoužije svoje právo veta a nezablokuje jej prijatie.
BR OSN hlasovaním tiež súhlasila s nasadením Medzinárodných stabilizačných síl v zdevastovanom území. Podľa agentúry AP je výsledok hlasovania kľúčovým krokom pre krehké prímerie a snahy definovať budúcnosť Pásma Gazy po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Arabské a ďalšie moslimské krajiny, ktoré prejavili záujem o vyslanie vojsk pre medzinárodné sily, naznačili, že schválenie Radou je nevyhnutné pre ich účast.
Text tiež odobruje zriadenie mierovej rady, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu, ktorému by teoreticky predsedal Trump, s mandátom do konca roka 2027. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy, píše AP.
V prvej fáze, ktorá trvá od 10. októbra palestínske militantné skupiny prepustili 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdali telá takmer všetkých 28 mŕtvych zajatcov. Výmenou za to Izrael prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a stiahol sa z niektorých častí Pásma Gazy.
Izrael návrh rezolúcie kritizoval. Jeho vedenie jednomyseľne odmietlo akúkoľvek možnosť vzniku Palestínskeho štátu, ktoré sa objavilo v prijatej rezolúcii. „Naše odmietavé stanovisko k vzniku Palestínskeho štátu na akomkoľvek území sa nezmenilo,“ vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na nedeľnom zasadnutí vlády.
Netanjahu sa v uplynulom období stal terčom kritiky zo strany svojich radikálnych koaličných partnerov, ktorí ho obvinili, že nereagoval na nedávnu vlnu uznania palestínskej štátnosti zo strany viacerých západných štátov. Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir krátko pred pondelkovým hlasovaním vyzval Netanjahua, aby nechal zatknúť palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a zasiahol proti ďalším vysokopostavených predstaviteľom Palestínskej samosprávy v prípade, že BR OSN spomínanú rezolúciu schváli.
