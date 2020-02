BR OSN schválila výnimku zo sankcií, aby pomohla KĽDR

New York 28. februára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN z humanitárnych dôvodov schválila výnimku z prísnych hospodárskych sankcií uvalených na Severnú Kóreu s cieľom pomôcť tejto chudobnej krajine bojovať s novým koronavírusom. Podľa agentúry AFP to v noci na piatok uviedol nemecký veľvyslanec pri OSN Christoph Heusgen.



"Diskutovalo sa o otázke koronavírusu a BR OSN okamžite vydala povolenie na export (zdravotníckeho) vybavenia," ktoré sa používa na boj proti chorobe, uviedol Heusgen, stojaci na čele úradu OSN, ktorý monitoruje dodržiavanie sankcií uvalených na Pchjongjang v snahe prinútiť ho vzdať sa svojho balistického a jadrového programu.



Analytici tvrdia, že v prípade Severnej Kórey, ktorá je slabo vybavená, má nerozvinutú zdravotnú infraštruktúru a odrezala sa od vonkajšieho sveta, je prevencia jedinou možnou ochranou pred akútnym vírusovým respiračným ochorením.



Heusgen po neverejnom zasadnutí BR OSN upozornil, že "problém je v tom, že Severokórejčania v súčasnosti uzavreli hranice" svojej krajiny.



Členovia BR OSN preto vyzvali KĽDR, aby "umožnila dovoz tohto vybavenia, aby obyvateľstvo mohlo byť chránené". O aký typ vybavenia ide, Heusgen nespresnil.



Pchjongjang zatiaľ nehlásil výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19. Tomuto ochoreniu v susednej Číne podľahlo už viac ako 2780 ľudí. Viac ako 2000 prípadov nákazy evidujú aj v Južnej Kórei. Počet krajín, kam sa vírus rozšíril z Číny, každým dňom stúpa a momentálne ich je viac ako 30.



Heusgen sa pred novinármi vyjadril, že BR OSN nemá informácie o počte potvrdených alebo podozrivých prípadov nákazy novým koronavírusom v Severnej Kórei, a to vzhľadom na jej izolovanosť od zvyšku sveta.



AFP dodala, že podľa dostupných správ Severná Kórea údajne v školách odložila začiatok nového polroka, výrazne obmedzila pohyb turistov, pozastavila medzinárodné vlakové a letecké spojenia a stovky cudzincov dala do karantény - všetky tieto kroky boli podniknuté v snahe zabrániť prepuknutiu epidémie choroby COVID-19.