USA a Británia vyzvali Čínu, aby neignorovala obavy ohľadne Hongkongu

New York 29. mája (TASR) - Spojené štáty a Británia v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vyzvali Čínu, aby reagovala na "vážne obavy" týkajúce sa autonómie Hongkongu. Peking to okamžite odmietol, informovala tlačová agentúra AFP.



"Dúfame, že čínska vláda sa zastaví a bude riešiť vážne a legitímne obavy, ktoré vyvolali jej kroky v Hongkongu a po celom svete," uviedol zástupca britského stáleho predstaviteľa v Bezpečnostnej rade OSN Jonathan Allen.



Čína má v BR OSN právo veta a formálne zasadnutie o Hongkongu zablokovala.



USA a Británia však neustúpili a obavy sa rozhodli predniesť na neformálnejšom zasadnutí Bezpečnostnej rady za zatvorenými dverami, kde Peking nemôže túto agendu zablokovať.



Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyzval Spojené štáty a Britániu, aby "okamžite prestali zasahovať do záležitostí Hongkongu".



"Každý pokus zneužiť Hongkong na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny je odsúdený na neúspech," varovalo vo vyhlásení zastupiteľstvo Číny pri OSN.



Čína tento týždeň pokročila so sporným zákonom o národnej bezpečnosti, keď ho vo štvrtok schválil čínsky parlament. Zákon zakazuje vo finančnej metropole Hongkong podvratnú činnosť voči centrálnej vláde v Pekingu a ďalšie údajné zločiny.



Mnohí Hongkončania tvrdia, že zákon definitívne ukončí slobody, ktoré Peking prisľúbil Hongkongu, keď toto územie v roku 1997 znovu prevzal od Británie pod svoju kontrolu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".