Rada OSN: USA odsúdili útok Ruska na ukrajinskú jadrovú elektráreň

Na snímke z videozáznamu zverejneného jadrovou elektrárňou v Záporoží je plameň v areáli jadrovej elektrárne v Enerhodare na Ukrajine v piatok 4. marca 2022. Foto: TASR/AP

New York 4. marca (TASR) -útok Ruska na jadrovú elektráreň na Ukrajine v noci na piatok je nebezpečným vyostrením konfliktu, ktoré, vyhlásila americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.povedala Thomasová Greenfieldová na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN.uviedla veľvyslankyňa.dodala a vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil inváziu na Ukrajine.apelovala americká veľvyslankyňa.Veľvyslanec Moskvy pri OSN Vasilij Nebenzia odmietol obvinenia, že ruské sily ostreľovali najväčšiu jadrovú elektráreň Európy v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny.povedal Nebenzia na zasadnutí bezpečnostnej rady.dodal.Vyhlásil, že ruskí vojaci sa dostali do malej prestrelky s ukrajinskými silami pri Záporoží, ale neostreľovali jadrové zariadenie.Dodal, že boj nastal vo výcvikovom komplexe, a obvinilzo založenia požiaru v tomto výcvikovom zariadení.povedal Nebenzia.doplnil.Rosemary DiCarlová, námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti, na zasadnutí bezpečnostnej rady vyhlásila, že útoky na jadrové elektrárneGenerálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi sa prihovoril bezpečnostnej rade z lietadla, ktorým smeroval do Iránu. Povedal, že je pripravený odcestovať na Ukrajinu a zaistiť tam bezpečnosť jadrových zariadení.