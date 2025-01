Bezpečnostná rada OSN víta zvolenie nového libanonského prezidenta

New York 9. januára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR) vo štvrtok privítala zvolenie generála Džúzífa Awna za prezidenta Libanonu, ktorým sa ukončilo viac ako dva roky trvajúce obdobie, keď bol tento významný post neobsadený. Informoval o tom libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ).



Zástupcovia BR OSN zdôraznili "dôležitosť voľby prezidenta v Libanone, aby sa zabezpečilo plné fungovanie štátnych inštitúcií a aby sa krajina mohla venovať riešeniu naliehavých ekonomických a bezpečnostných problémov".



Awnovi k zvoleniu zablahoželala aj osobitná koordinátorka Organizácie Spojených národov pre Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová. Úspešnú voľbu prezidenta privítala ako dlho očakávaný prvý krok k prekonaniu politického a inštitucionálneho vákua v Libanone a sfunkčneniu štátnych inštitúcií.



Diplomatka OSN sa vyslovila za bezodkladné vymenovanie premiéra a zostavenie novej vlády. Pripomenula, že "úlohy, ktorým čelí libanonský štát, sú príliš veľké na to, aby sme strácali čas."



Turecko vo svojej reakcii vyjadrilo nádej, že prezident Awn a nová vláda prispejú k stabilite Libanonu, ako aj k mieru a prosperite blízkovýchodného regiónu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zaželal Awnovi úspechy vo funkcii a počas telefonického rozhovoru sa dohodli, že Macron v dohľadnom čase zavíta do Libanonu.



Odhodlanie úzko spolupracovať s novým libanonským prezidentom vyjadrilo vo štvrtok aj veľvyslanectvo USA v Bejrúte.



Nádej, že Awnovo zvolenie za prezidenta prispeje k stabilite v Libanone a v priľahlom regióne, tlmočil vo štvrtok aj Katar.



OLJ pripomenul, že Awnovo zvolenie do funkcie hlavy štátu ukončilo viac ako dva roky mocenského vákua sprevádzaného multidimenzionálnou krízou, ktorá sa začala v roku 2019 a pokračovala mesiacmi ozbrojených konfliktov na hranici s Izraelom a následnou vojnou Izraela proti libanonskému proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh, ktorú zastavilo prímerie 27. novembra 2024.