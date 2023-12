BR OSN vyjadrila znepokojenie nad šírením násilia v Sudáne

Washington 23. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v piatok vyslovila znepokojenie nad rastúcim násilím v Sudáne, kde bolo vnútorne vysídlených už približne sedem miliónov ľudí. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V spoločnom vyhlásení k situácii v Sudáne BR OSN dôrazne odsúdila útoky na civilistov a rozširovanie konfliktu "do oblastí, kde sa nachádza veľké množstvo vnútorne vysídlených osôb, utečencov a žiadateľov o azyl".



Zhruba 1,5 milióna ľudí Sudáncov už pred bojmi utieklo do susedných krajín.



V Sudáne už od apríla bojuje armáda vedená generálom Abdalom Fattáhom Burhánom proti polovojenským silám RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Podľa konzervatívnych odhadov mimovládnej organizácie Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) si občianska vojna v Sudáne vyžiadala už viac ako 12.190 životov.



BR OSN vyzvala bojujúce strany sudánskeho konfliktu, aby umožnili "rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do celého Sudánu". Zároveň odsúdila útok na konvoj Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) z 10. decembra a vyzvala na zintenzívnenie humanitárnej pomoci pre túto tretiu najväčšiu africkú krajinu.