BR OSN vyzvala húsíov na okamžité zastavenie útokov v Červenom mori

New York 11. januára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) prijala v stredu rezolúciu, v ktorej odsúdila útoky jemenských húsíjských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori a vyzvala na ich okamžité zastavenie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



V rezolúcii sa uvádza, že najmenej dve desiatky útokov húsíjských povstalcov v Červenom mori bránia svetovému obchodu a podkopávajú slobodu plavby, ako aj mier a bezpečnosť v regióne.



Rezolúciu podporilo 11 krajín, hlasovania sa zdržali Rusko, Čína, Alžírsko a Mozambik. Bezpečnostná rada OSN pred hlasovaním zamietla tri Ruskom navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.



Jemenskí povstalci v uplynulých týždňoch podnikli opakované útoky na plavidlá v Červenom mori a tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Predmetné útoky ohrozujú kľúčovú plavebnú trasu, ktorou sa prepravuje 12 percent svetového obchodu. Situácia donútila Spojené štáty vytvoriť v decembri mnohonárodnú námornú misiu, ktorá má chrániť lodnú dopravu v Červenom mori.



V spojitosti so zhoršením bezpečnostnej situácie v oblasti viaceré veľké lodné spoločnosti pozastavili prepravu cez Červené more do Suezského prieplavu. Svoje nákladné lode dočasne presmerovali na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a sú s nimi spojené vyššie finančné náklady.