BR OSN vyzvala na prepustenie zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij

New York 22. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN prijala v noci na štvrtok prvú rezolúciu o Mjanmarsku po 74 rokoch. Vyzýva v nej mjanmarskú vojenskú juntu na okamžité prepustenie všetkých nezákonne väznených osôb vrátane zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij a bývalého prezidenta Win Mjina. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Za návrh rezolúcie hlasovalo 12 z 15 krajín zastúpených v BR OSN. Rusko, India a Čína sa hlasovania zdržali.



Prijatá rezolúcia vyzýva juntu, ktorá je v Mjanmarsku pri moci od prevratu z vlaňajšieho februára, aby bezodkladne skončila s uplatňovaním násilných metód a aby sa vrátila k dodržiavaniu ľudských práv, základných slobôd a princípov právneho štátu. Rovnaký apel BR adresovala všetkým stranám krízy v Mjanmarsku.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken uviedol, že BR OSN prijatím rezolúcie vyslala "jasný signál do celého sveta", že mjanmarská junta musí upustiť od násilia a prepustiť všetky nezákonne väznené osoby. "BR OSN ale čaká ešte veľa práce, aby presadila spravodlivé riešenie krízy" v Mjanmarsku a obnovenie tamojšej demokracie, pripustil Blinken.



Pätnásťčlenná rada sa až doteraz nevedela zhodnúť na jednotnom postoji k Mjanmarsku. Prijatie rezolúcie je teda podľa AFP prejavom relatívnej jednoty členov najvplyvnejšieho orgánu OSN v čase zvýšeného medzinárodného napätia vyvolaného ruskou inváziou na Ukrajinu.



Rusko a Čína síce za rezolúciu nehlasovali, ale umožnili jej schválenie tým, že nepoužili právo veta, ktorým disponujú ako stáli členovia BR.



BR prijala historicky prvú a jedinú rezolúciu o Mjanmarsku v roku 1948, v ktorej odporučila, aby sa táto bývala britská kolónia stala členskou krajinou OSN. Rada hlasovala o druhej rezolúcii o Mjanmarsku v roku 2008, no Moskva a Peking vtedy využili právo veta. Ďalší návrh rezolúcie predložila Británia v roku 2018, no nikdy sa o ňom nehlasovalo.



AFP pripomína, že od vojenského prevratu z vlaňajšieho februára bolo pri tvrdých zásahoch proti odporcom režimu zabitých v Mjanmarsku už vyše 2500 ľudí. Junta tiež zadržala tamojšiu líderku Su Ťij, obvinila ju zo 14 trestných činov vrátane korupcie a odsúdila na 26 rokov väzenia.