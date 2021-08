Rada OSN žiada vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom v Kábule

Kábul 27. augusta (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) vyzvala v piatok medzinárodné spoločenstvo na vyvodenie zodpovednosti voči osobám zodpovedným za štvrtkové bombové útoky v afganskej metropole Kábul, ktoré si podľa agentúry AFP vyžiadali najmenej 85 obetí.



"Členovia Bezpečnostnej rady zdôraznili potrebu vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom, organizátorom, finančníkom a sponzorom týchto odsúdeniahodných teroristických činov a odovzdať ich do rúk spravodlivosti," uviedla pätnásťčlenná rada v piatkovom vyhlásení.



"Vyzvali všetky štáty, aby v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného práva a príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady v tejto súvislosti aktívne spolupracovali so všetkými relevantnými orgánmi," pokračuje vyhlásenie.



Dvojitý útok, podniknutý teroristami z afganskej odnože skupiny Islamský štát (IS), si vyžiadal životy 13 amerických vojakov a zranil ďalších 18. Presný počet zabitých Afgancov ešte nie je známy.



Podľa britskej stanice BBC zahynulo pri dvoch útokov najmenej 90 ľudí a ďalších 150 bolo zranených. Panarabská stanica al-Džazíra však píše o najmenej 110 obetiach. Americká stanica CBS informovala o najmenej 170 zabitých. Afganské hnutie Taliban uviedlo, že pri útokoch zomrelo najmenej 28 jeho členov.



Stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN - Čína, Francúzsko, Rusko, Británia a USA - sa plánujú v súvislosti so situáciou v Afganistane stretnúť v pondelok 30. augusta.