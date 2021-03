Bezpečnostná rada vyzvala zahraničné sily na odchod z Líbye

New York 13. marca (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN v piatok vyzvala všetky zahraničné sily a žoldnierov v Líbyi, aby "bez ďalšieho odkladu" opustili krajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



BR OSN vo svojom jednomyseľne prijatom vyhlásení podľa agentúry AFP tiež privítala schválenie líbyjskej dočasnej vlády národnej jednoty dezignovaného premiéra Abdala Hamída Dubajbu, ktorej líbyjskí zákonodarcovia v stredu vyslovili dôveru. Dočasný kabinet povedie vojnou sužovanú krajinu do decembrových volieb, čo je kľúčovým krokom k ukončeniu desať rokov trvajúceho rozvratu tohto severoafrického štátu.



V texte vyhlásenia BR OSN okrem toho vyzýva všetky strany konfliktu, aby "implementovali dohodu o prímerí a naliehavo žiada svojich 15 členských štátov, aby rešpektovali a podporovali dodržiavanie tohto záväzku".



Podľa OSN ešte vlani v decembri pôsobilo v Líbyi približne 20.000 zahraničných vojakov a žoldnierov. Odvtedy nie sú žiadne informácie o tom, že by začali z krajiny odchádzať.



Na ropu bohatá Líbya sa dostala do chaosu po tom, ako tam v roku 2011 počas povstania podporeného Severoatlantickou alianciou zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina sa rozdelila medzi dve konkurenčné vlády podporované rozličnými milíciami, ako aj zahraničnými veľmocami. Podľa expertov OSN do Líbye na pomoc obom stranám prišli tisíce zahraničných bojovníkov vrátane Rusov, Sýrčanov, Sudáncov či Čadčanov.