BR OSN vyzvala znepriatelené strany v Líbyi na rýchle prímerie

New York 22. januára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzvala v utorok znepriatelené strany v Líbyi, aby rýchlo ukončili boje a dosiahli prímerie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Členovia BR OSN vyzvali jednotlivé strany v líbyjskom konflikte, aby sa konštruktívnym spôsobom zapojili do vojenskej komisie v zložení päť plus päť s cieľom v čo najkratšom čase uzavrieť dohodu o prímerí," vyhlásila BR OSN.



Stretnutie OSN sa konalo v nadväznosti na víkendový summit o Líbyi, ktorý sa uskutočnil v nemeckej metropole Berlín. Jeho súčasťou bol návrh o zriadení komisie, ktorá určí spôsoby, ako zastaviť narastajúci počet obetí tohto ozbrojeného konfliktu.



Komisia má mať päť členov z líbyjskej medzinárodne uznanej vlády premiéra Fájiza Sarrádža so sídlom v Tripolise a takisto päť členov z jednotiek veliteľa Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífu Haftara, ktorý podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe krajiny.



Očakáva sa, že vojenská komisia sa stretne v najbližších dňoch. Jej úlohou je splniť požiadavku svetových lídrov, ktorú vyslovili na summite v Berlíne - zmeniť súčasné krehké prímerie na trvalé.



Záverečný dokument, na ktorom sa na summite zhodli zástupcovia zúčastnených krajín, vyzýva na nezasahovanie do ozbrojeného konfliktu v Líbyi a nalieha na BR OSN, aby uvalila sankcie na krajiny, ktoré porušujú zbrojné embargo.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.