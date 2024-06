BR OSN vyzýva na ukončenie obliehania Fáširu v Sudáne

New York 14. júna (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok večer prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala na ukončenie obliehania sudánskeho mesta Fášir v regióne Dárfúr polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Zároveň požaduje okamžité ukončenie bojov v tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Britský návrh rezolúcie v hlasovaní podporilo 14 z 15 členov rady. Rusko sa hlasovania zdržalo.



V texte rezolúcie je vyjadrené "hlboké znepokojenie" nad rozšíreným násilím a dôveryhodnými informáciami, podľa ktorých RSF páchajú vo Fašíre, kde žije približne 1,8 milióna ľudí, "etnicky motivované" násilie.



BR OSN zároveň apeluje na stiahnutie všetkých bojovníkov, ktorí ohrozujú bezpečnosť civilistov v tomto poslednom meste v Dárfúre, ktoré ešte nekontrolujú RSF.



Vojna v Sudáne vypukla vlani v apríli medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Vyžiadala si už tisíce životov, desaťtisíce zranených a milióny utečencov a vysídlencov, z ktorých zhruba polovicu tvoria deti.



Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan v januári povedal, že existujú dôvody domnievať sa, že vojnových zločinov alebo genocídy sa v Dárfúre dopúšťajú obe strany vojny.



Rezolúcia prijatá vo štvrtok tiež vyzýva všetky krajiny, aby prestali so zásahmi do podnecovania konfliktu a nestability namiesto mierového úsilia. BR OSN v nej vyjadruje znepokojenie aj nad "katastrofálnou a zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou vrátane akútnej potravinovej neistoty a bezprostredného rizika hladomoru, najmä v Dárfúre".



Zároveň sa tým krajinám, ktoré dodávajú zbrane bojujúcim stranám, pripomína, že porušujú zbrojné embargo OSN a hrozia im pre to sankcie.



Agentúra AP v tejto súvislosti dodáva, že Burhán je blízkym spojencom egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího. Sudánsky minister zahraničných vecí zase vo februári rokoval v Teheráne so svojím iránskym náprotivkom o nákupe dronov pre armádne zložky.



Vodca RSF Daklú údajne získal podporu ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Odborníci OSN v nedávnej správe tvrdili, že RSF dostali aj pomoc od spojeneckých arabských komunít a aj prostredníctvom nových zásobovacích trás vedúcich cez Čad, Líbyu a Južný Sudán.