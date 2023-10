BR OSN zamietla rezolúciu o Gaze odsudzujúcu násilie na civilistoch

New York 17. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok zamietla rezolúciu predloženú Ruskom, ktorá odsudzovala útoky a prejavy násilia voči civilistom, slovne však nespomínala hnutie Hamas. To 7. októbra spustilo rozsiahle útoky na izraelskom území. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Za rezolúciu zahlasovali okrem Ruska ešte štyri ďalšie krajiny. Štyri krajiny vrátane USA boli proti a šesť sa zdržalo hlasovania. Na prijatie rezolúcie je potrebných aspoň deväť hlasov a zároveň ju nesmie vetovať žiadny z piatich stálych členov, ktorými sú USA, Británia, Čína, Francúzsko a Rusko.



Rusko v rezolúcii žiadalo okamžité prímerie a nerušené dodávky humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v pásme Gazy. V návrhu sa však nespomínalo hnutie Hamas, ktoré podniklo 7. októbra bezprecedentný útok proti Izraelu.



BR OSN sa má na svojom pondelkovom zasadnutí venovať aj ďalšej rezolúcii, ktorú predložila Brazília, pripomína AP.



Tento návrh odsudzuje "teroristický" útok Hamasu, ako aj únos rukojemníkov radikálnymi militantmi do palestínskej enklávy. Zároveň "dôrazne vyzýva", aby sa palestínskym civilistom poskytli základné potreby a nalieha na zavedenie tzv. "humanitárnych prestávok" počas bojov s cieľom umožniť vstup humanitárnym pracovníkom.