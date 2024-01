BR OSN zasadne vo štvrtok pre haváriu ruského lietadla Il-76

New York/Moskva 25. januára (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN vo štvrtok mimoriadne zasadne v spojitosti so stredajšou haváriou ruského vojenského transportného lietadla Il-76. O zasadnutie požiadalo Rusko, ktoré zo zostrelenia stroja viní Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Francúzsko, ktoré počas januára 15-člennej rade predsedá, vo vyhlásení uviedlo, že zasadnutie na žiadosť Ruska sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h miestneho času (23.00 h SEČ).



Lietadlo Il-76 sa zrútilo v stredu ráno v ruskej Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Moskva uviedla, že zahynulo všetkých 74 ľudí na palube vrátane 65 ukrajinských vojakov prevážaných na výmenu zajatcov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zostrelenie lietadla označil za trestný čin Ukrajiny, píše Reuters. Rusko podľa Lavrova žiada zasadnutie, aby Ukrajina poskytla vysvetlenie o zrútení stroja.



Ukrajinská rozviedka v stredu uviedla, že nemá "spoľahlivé informácie" o tom, kto sa nachádzal na palube. Kyjev však potvrdil, že v stredu sa mala uskutočniť výmena väzňov.



Kyjev podľa rozviedky nebol vopred informovaný o potrebe zaistiť bezpečnosť vzdušného priestoru v oblasti okolo mesta Belgorod vo vopred stanovenom čase tak, ako sa to stalo doteraz už niekoľkokrát pri výmene väzňov.



"Ukrajina nebola informovaná o počte vozidiel, trasách a formách doručenia väzňov. Je známe, že väzni sú prevážaní letecky, po železnici a po ceste. To môže naznačovať úmyselné konanie Ruska zamerané na ohrozenie životov a bezpečnosti väzňov," píše sa vo vyhlásení Hlavnej správy rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (HUR MO).





Zelenskyj žiada medzinárodné vyšetrovanie havárie lietadla Il-76





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada medzinárodné vyšetrovanie stredajšej havárie ruského vojenského lietadla Il-76 v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Moskva zo zostrelenia stroja viní Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Naša krajina bude trvať na medzinárodnom objasnení," povedal Zelenskyj. "Je očividné, že Rusi za zahrávajú so životmi ukrajinských väzňov, s pocitmi ich rodinných príslušníkov a emóciami našej spoločnosti," dodal v spojitosti s haváriou, pri ktorej zahynuli všetky osoby na palube. Prezident nepotvrdil a ani nepoprel tvrdenia Ruska, že lietadlo zostrelili Ukrajinci, píše AFP.



Zelenskyj ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí Dmytrovi Kulebovi nariadil, aby zahraničným partnerom poskytol všetky informácie, ktoré má Ukrajina k dispozícii, píše DPA.



Rusko v spojitosti s haváriou lietadla požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa uskutoční vo štvrtok.